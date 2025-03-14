Alikahya Tramvay Hattı güzergâhına otopark yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Alikahya Stadyum Tramvay Hattı projesinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler, vatandaşların raylı sistemle ulaşım imkânına daha rahat kavuşması amacıyla Sultan Murat Caddesi’nin bulunduğu tramvay güzergâhı üzerine 83 araç kapasiteli açık otopark inşa ediyor.

83 ARAÇ KAPASİTELİ OTOPARK İNŞASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem Alikahya trafiğini rahatlatmak hem de Kocaeli Stadı’na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla toplam uzunluğu 3 bin 800 metre olan “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı” projesinde durmaksızın çalışıyor. Büyükşehir ekipleri iş dahilinde, Sultan Murat Caddesi güzergâh üzerinde bulunan 3 farklı bölgeye toplam 83 araç kapasiteli açık otopark inşa ediyor. Böylece vatandaşlar, araçlarını Büyükşehir’in inşa edeceği otoparklara bırakarak raylı sistemle ulaşım imkânına daha rahat kavuşacak.

BÜYÜKŞEHİR’DEN YOĞUN MESASİ

Vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak projelerle daha yaşanabilir bir Kocaeli için gece gündüz demeden çalışan Büyükşehir, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden başlayan Alikahya Stadyum Tramvay Hattı projesini Kocaeli Stadı ile buluşturmak için yoğun mesai harcıyor. Projenin 1.4 kilometrelik ilk etabında 1 kilometrelik kısmı tamamlayan ekipler, altyapısı tamamlanan bölümlerde ise döşenen rayların kaynaklarını yapıyor.

PROJE TAMAMLANDIĞINDA TRAFİK RAHATLAYACAK

Büyükşehir ekipleri, Alikahya Fatih Mahallesi Sultan Murat Caddesi üzerinde meydana gelen trafik yoğunluğunu ve yaya sirkülasyonunu rahatlatmaya yönelik önemli bir çalışma başlattı. Tramvay hattının işletmeye alınmasının ardından Sultan Murat Caddesi üzerinde oluşması beklenen trafik ve yaya hareketliliğini göz önünde bulunduran Büyükşehir ekipleri, cadde güzergâhında bulunan 3 ayrı bölgede toplamda 83 araç kapasiteli açık otopark inşa edecek. Otopark inşasında birinci etabın asfalt serimi ve bordür çalışması tamamlandı.

ÇALIŞMALARDA DUR DURAK YOK

Trafik akışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Yapımına başlanan açık otoparkta yapılacak imalatlar arasında muhtelif çaplarda yağmursuyu hattı ve ızgara imalatı, 500 metre bordür ve 550 metrekare parke döşemesi, 830 metreküp kazı ve 100 metreküp dolgu çalışması, 990 ton plent-miks temel ve 550 ton asfalt uygulaması yer alıyor. Ayrıca yatay ve düşey işaretlendirme imalatları da gerçekleştirilecek.

OTOPARK EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Bölgedeki işletmelerin ve çevre sakinlerinin bu süreçten olumsuz etkilenmesi için otopark inşasının en kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Bu proje ile birlikte Sultan Murat Caddesi üzerindeki trafik akışının rahatlaması, bölgedeki ulaşımın daha verimli hale gelmesi ve çevre sakinlerinin yaşam kalitesinin artması da hedefleniyor.



(Ömer İLGEÇ)