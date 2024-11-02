Allı turnalar İzmit Körfezi'nde mutlu hissediyor

Kocaeli'nin önemli doğal zenginliklerinden biri olan İzmit Körfezi Sulak Alanı, yürütülen temizlik çalışmaları ve zengin besin kaynakları sayesinde flamingoların uğrak yeri haline geliyor. Anadolu'da "allı turna" olarak bilinen bu özel misafirler, kuş gözlemcileri ve doğaseverler için unutulmaz anlar sunarken, Kocaeli'nin ekoturizm potansiyelini de gözler önüne seriyor.

İzmit Körfezi Sulak Alanı, her mevsim onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bu özel bölge, Anadolu'da allı turna olarak bilinen ve türkülere konu olan flamingoların da vazgeçilmez adreslerinden biri oluyor. Her yıl belli dönemlerde İzmit Körfezi'ni mesken tutan flamingolar, güzellikleriyle de görenleri kendine hayran bırakıyor.

Öte yandan, İzmit Körfezi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen dip çamuru temizliği, ileri seviye biyolojik arıtma tesisleri, yüzey temizliği ve balıklandırma projesi gibi çalışmalar kuş türü popülasyonlarında artış yaşanmasına imkan sağladı. Özellikle İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda gözlemlenen kuş türlerinin sayı artışı, yapılan koruma ve izleme çalışmalarının etkisini ortaya çıkararak bölgenin ekolojik gücü ve önemini artırdı.

"Kocaeli önemli bir rotaya sahip"

Ormanya Doğal Yaşam Parkı Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, Kocaeli'nin kuş göçünde önemli bir rotaya sahip olduğunu belirterek, "Bugün itibariyle kara leylek göçü halihazırda devam ediyor. Bizler Kocaeli genelinde bu kuş göçünün izlenmesi, incelenmesi için vatandaşlarımızın da katıldığı organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Kocaeli sınırındaki tüm kuşların gözlemlenmesi, halkalama çalışmaları gibi çalışmaları devam ettiriyoruz" dedi.

"Flamingolar her sene geliyor"

Flamingoların gözlemlenmesi üzerine de birçok faaliyet yürüttüklerini ifade eden Alioğlu, "Flamingolar, İzmit Körfezi Sulak Alanına özellikle bu mevsimde mola vermek için gelirler. Bu da ekoturizm anlamında Kocaeli için çok önemli. Doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemecileri için de çok önemli veriler oluşturuyor" diye konuştu.

İzmit Körfezi Sulak Alanında birçok kuş türünün gözlemlenebileceğini söyleyen Alioğlu, "İzmit Körfezi Sulak Alanında biz halihazırda birçok kuş türüne görme şansını elde ediyoruz. Bunlardan biri de flamingolar. Flamingolar göç zamanı içinde İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda bulunuyorlar. Tabii bunun önemli sebeplerinden biri Körfez için yapılan temizlik çalışmaları ve bununla beraber Körfez'de bulunan besin imkanları. Koruma alanı içinde olması da, flamingoların burayı tercih etmesi için önemli durum oluşturmaktadır. Vatandaşlarımız, buraya çok rahatlıkla ulaşarak flamingo ve birçok kuş türünü gözlemleme şansını elde edeceklerdir" şeklinde konuştu.

İHA