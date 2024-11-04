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AN İTİBARİ İLE ÖZBEKİSTAN'IN BAŞKENTİ TAŞKENT'E GİDEN THY UÇAĞINDAN www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv CANLI YAYINDA www.ismailkahraman.net BİLGİ VERİYOR

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04 Kasım 2024 Pazartesi 11:50

https://www.facebook.com/share/v/14tevwpAzX/?mibextid=WC7FNe

ÖZBEKİSTAN YOLUNDA DEVRİ ALEM SÜRPRİZİ

TGRT BELGESEL TV VE BİRÇOK TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMIMIZIN ÇOCUKLUK YILLARINDAN BERİ iZLEYEN ENSAR OSMANOĞLU İLE İSTANBUL HAVA LİMANI'NDA KARŞILAŞIP MİSAFİRİ OLDUM. AN İTİBARİ İLE CANLI YAYINDAYIZ.

https://www.facebook.com/share/v/14kk33NEu9/?mibextid=WC7FNe

ÖZBEKİSTAN'DA SEMPOZYUM VE ÖDÜLLÜ BELGESEL GÖSTERİMİ

TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK JÜRİ VE YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİNİ YAPTIĞIM TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLÜ BELGESELLER GÖSTETİMİ İÇİN ÖZBEKİSTAN'IN BAŞKENTİ TAŞKENT'E YOLCULUĞUMUZ BAŞLADI.

BİZLER TAŞKENT'E GİDERKEN SİZLERİ DAHA ÖNCE ÖZBEKİSTAN'DA ÇEKTİĞİMİZ DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI İLE www.devrialem.tv BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQBHWVaJbEmWtuBk3hAyYu99


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