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Ani yağışlara karşı mazgal ve menfez temizliği

Kocaeli’de ani bastırabilecek yağışlar sebebiyle su baskınlarının yaşanmaması için mazgal, menfez ve yağmur suyu hatlarında temizlik yapıldı.

Ani yağışlara karşı mazgal ve menfez temizliği

09 Ekim 2024 Çarşamba 12:38

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sonbaharda ve yaklaşan kış aylarında ani yağışlar nedeniyle su baskınlarının önüne geçebilmek için tıkanan mazgallarda ve menfezlerde temizlik çalışması başlattı. Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi’ne bağlı A Takımı ve Yol Timi, Park ve Bahçeler Dairesi ve Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekiplerinin ortaklaşa başlattığı çalışmalarda, il genelindeki tüm cadde ve sokaklarda mazgal, menfez ve yol kenarlarındaki su kanallarının temizlik çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Muhtemel yağışlarda su baskınlarının önüne geçmek için yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, mazgal demirlerini kaldırılarak içerisinde su geçişini engelleyen gelişigüzel atılan çöpleri, kuru ağaç dalları, yapraklar, toprak ve çeşitli materyalleri temizleniyor. Yol kenarlarındaki tıkanan su kanallarını da açan ekipler, menfezlerdeki su birikintilerini de motopomlarla tahliye ederek, kötü kokunun önüne geçiyor. Ekipler, yağmur suyu drenaj sistemlerinin sorunsuz şekilde işlemesi için temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

İHA
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