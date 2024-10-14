ANKARA'DAN ALANYA'YA BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLARLA DEVRİ ALEM

1 -7 Ekim 2024 tarihlerinden Gebze’den yola çıkıp Ankara ve Konya üzerinden karayolu ile Antalya Alanya’ya belgesel tadında canlı yayınlarla devri alem eyleyerek kültür medeniyet ve vakıflar tarihimizin belgeselini çektik.

Ankara'da ilk durağımız Horasan erenkerlnden Osmanlımın ilk kuruluş yillarında Ankara bölgesini Türk islam yurdu yapan Ankara Çamlıdere ilçesinde Gönül sultanı Ali Semerkandi hazretlerinin hazretjerinin bulunduğu bölgeden vakıflar tarihi belgesel çekimlerimize başladık.

Evliya Çelebi bu bölgeleri 400 yıl önce Ankara bölgesi Yaban Abad Vakıfları olarak tesbit edip kayıt altına almış.

Ankara’da Vakıf Medeniyeti Tarih ve Horasan Evliyaları ile ilgili belgesel çekimlerimiz devam ediyor.

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi ve İKTAV Vakfı İşbirliğiyle dünya coğrafyasındaki Türk-İslam medeniyeti tarihiyle ilgili araştırmalar yapıp birçok TV kanalında kültür hizmeti olarak yayınlanan Devri Alem Belgesel belgesel programı (

) olarak belgesel çekmeye devam diyoruz. Ankara’da yaptığımız araştırma, canlı yayınlar ve belgesel çekimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

ANKARADA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NDE GEBZE GAZETESİ

BAŞBAKANLIK BASIN YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BASIN TARİHİ FOTOĞRAFLARI SERGİMİZ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

(www.gebzegazetesi.comi KURUCUSU VE TGRT BELGESEL TV DE HERGÜN YAYINLANAN DEVRİ ALEM (

) BELGESEL YÖNETMENİ

GAZETECİ VE BELGESEKCİ OLARAK TBMM DE 39 YILLIK HATIRALARINI CANLI YAYINDA ANLATIYOR

Ankara’da Vakıf Medeniyeti Tarih ve Horasan Evliyaları ile ilgili belgesel çekimlerimiz devam ediyor.

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi ve İKTAV Vakfı İşbirliğiyle dünya coğrafyasındaki Türk-İslam medeniyeti tarihiyle ilgili araştırmalar yapıp birçok TV kanalında kültür hizmeti olarak yayınlanan Devri Alem Belgesel belgesel programı (

) olarak belgesel çekmeye devam diyoruz. Ankara’da yaptığımız araştırma, canlı yayınlar ve belgesel çekimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

AN İTİBARİ İLE KONYA SEYİDİŞEHİRDEN

SEYLD HARUN VELİ VAKIF KÜLLİYESİNDEN CANLI YAYINDA

AN İTİBARİ İLE KONYA SEYİDİŞEHİRDEN

CANLI YAYINDA

AN İTİBARİ İLE KONYA SEYİDİŞEHİR - ALANYA YOLUNDAN TORUS DAĞLARINDAN

CANLI YAYINDA

AN İTİBARİ İLE KONYA SEYİDİŞEHİR - ALANYA YOLUNDAN TORUS DAĞLARINDAN

CANLI YAYINDA VATANDAŞ BİLGİ VERİYOR

ANTALYA ALANYA SELÇUKLU TERSANESİ

AN İTİBARİ İLE ANTALYA ALANYA SELÇUKLU SULTANI ALAETTİN KEYKUBAT VAKFI TERSANEDEN

CANLI YAYINDA

ANTALYA ALANYA DAN CANLI HABER

AN İTİBARİ İLE ANTALYA ALANYA TÜRKLER BELDESİ SAHİLLERİNDEN

CANLI YAYINDA

ANTALYA ALANYA SELÇUKLU TERSANESİ

AN İTİBARİ İLE ANTALYA ALANYA SELÇUKLU SULTANI ALAETTİN KEYKUBAT VAKFI TERSANEDEN

CANLI YAYINDA

AN İTİBARİ İLE KONYA ALANYA YOLU TOROS DAĞLARI ZİRVESİ 1825 METRE YÜKSRKLİĞİNDE ALACABEL GEÇİDİ GİDEN GELMEZ TABİAT PARKINDAN

CANLI YAYINDA



BELGESEL TADINDA TOROS DAĞLARINDA CANLI YSYINLI DEVRİ ALEM

AN İTİBARİ İLE KONYA ALANYA YOLU TOROS DAĞLARI ZİRVESİ 1825 METRE YÜKSRKLİĞİNDE ALACABEL GEÇİDİ GİDEN GELMEZ TABİAT PARKINDAN

CANLI YAYINDA



GİDEN GELMEZ DAĞLARININ ZİRVESİ

Akseki -Değirmenlik - Süleymaniye - Seydişehir’in ortak sınırlarında Gidenin dönemediği bir bölge… Seydişehir ve Süleymaniye sınırları içerisinde kalan büyük bir kısmı Yaban hayatını Geliştirme sahası olarak belirlenmiş…

Tınaz Tepenin güney batısından başlayıp değirmenlik, Süleymaniye bölgesinde kalan Giden gelmez Dağları Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının koruması Antalya Orman bölge Müdürlüğüne bağlı.

Edindiğimiz bilgiye göre Antalya bölgesi içerisinde kalan yaban hayatı bölgesinde 2000-2200 arasında yaban keçisi olduğu tespit edilmiş…

Yaban keçilerinin özellikle kış mevsiminde kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde Değirmenlik köyünde evlerin çok yakınlarına gelebildiklerine bizzat şahidim…

Aynı dönemlerde Seydişehir - Antalya yolunun kenarlarına kadar yiyecek bulmak için indiği bilinir…

Yaban keçilerinin yaşam alanları olan Akseki -Değirmenlik - Süleymaniye bölgesi Antalya orman işletmesine bağlı milli park.

Bahse konu bölgede silah taşımak, silah atmak avlanmak yasak olduğu gibi bu bölgeye izinsiz girmek yasak… Yetkililerce son derece titiz bir şekilde korunuyor.

2014-2015 av sezonunda bölgede 2000 yaban keçisinden 8-12 adedinin izin mukabili avlanmasına karar verilmiş...

Uluslararası bir avlanma alanı olduğu için Amerika’dan , Avrupa dan müracaat eden 60 bin TL gibi bir fiyatla trofe denilen boynuz uzunluğu avlanma ölçüsü 100-120cm bunun yaşıda 8-12 arasındaki hayvanları vurabiliyorlar. Yıllık bu bölgeye katkısı 500-600 bin TL.

Antalya bölgesinde yaban avcılığı yapmak isteyen dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çok az sayıda avcı olduğu yerli avcılarda gerekli şartları yerine getirip avcılık yapabiliyor.

Bölgenin Konya’ya bağlı olan Seydişehir sınırları içinde kalan kısımda neler oluyor burada avlanması gereken yaban hayvanı kimin gözetiminde kimler vuruyor? Kimler koruyor, kimler kuralları çiğniyor , kimler kuralları biliyor vs cevaplanması gereken sorular. (Kaynak:

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