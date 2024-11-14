Ara Tatil Eğlenceli Geçiyor

Gebze Belediyesi, kent meydanındaki Gebze Kültür Merkezi’nde ara tatile giren öğrenciler için birbirinden eğlenceli programlar düzenleniyor. Öğrenciler için tatili daha eğlenceli bir hale getirmeyi hedefleyen Gebze Belediyesi tarafından GKM’de tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenleniyor. Öğrencilerin kültür ve sanata doyacakları GKM programları kapsamında 14 Kasım Perşembe saat 12.00 ile 14.00’te Erkan Obüs ile Kukla İlizyonu, 15 Kasım Cuma günü saat 12.00 ile 14.00’te Fıstık ile Celil çocuk oyunu, 16 Kasım Cumartesi günü saat 12.00 ile 14.00’te Sevginin Gücü çocuk oyunu, 17 Kasım Pazar günü saat 12.00 ile 14.00’te Tekonomenn çocuk oyunu Gebzeli çocuklar için ücretsiz olarak sahnelenecek. Gebzeli çocukları bu etkinliklerde yalnız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, onlarla birlikte Ah İnternet Vah İnternet isimli oyunu izledi. Aileleriyle birlikte GKM büyük salona gelen çocuklarla sohbet eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 18 Kasım Pazartesi ders zilinin çalacağı yeni eğitim döneminde başarılar diledi.

(Ömer İLGEÇ)