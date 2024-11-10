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Atamızı Onun Adını Taşıyan Çieçeklerle Andık

Büyükşehir, şehrin 4 ayrı merkezinde 1086 Atatürk çiçeğinin yer aldığı fotoğraf alanı oluşturdu. Vatandaşlar Atatürk çiçeğiyle anı fotoğrafı çekildi

Atamızı Onun Adını Taşıyan Çieçeklerle Andık

10 Kasım 2024 Pazar 12:48

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında 4 ayrı alanda kenti Atatürk çiçekleriyle süsledi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmada şehrin 4 merkezi noktasına Atatürk’ün 86. ölüm yıldönümü nedeniyle 1086 adet Atatürk çiçeğinden oluşan hatıra fotoğrafı alanı kuruldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da protokol üyeleriyle birlikte Atatürk anıtında düzenlenen törene katıldı.

 

4 AYRI HATIRA ALANI

İzmit merkezde yer alan Cumhuriyet Bulvarı’nın Fethiye Caddesi, Yeni Cuma mevkii, İzmit Kent Meydanı ve Pişmaniyeciler Meydanı’nın Büyükşehir tarafından Atatürk çiçekleriyle süslenmesi vatandaşların beğenisi ve takdirini kazandı. Vatandaşlar saygı duruşunun ardından Atatürk çiçeklerinden oluşan hatıra alanında fotoğraf çektirdi. 4 ayrı meydandaki fotoğraf alanları 2 gün boyunca açık kalacak.
(Ömer İLGEÇ)

 

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