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Atamızı Sevdiği Şarkılarla Yad Ettik

Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıldönümünde Gebze ve İzmit’te düzenlenen konserlerle anıldı

Atamızı Sevdiği Şarkılarla Yad Ettik

11 Kasım 2024 Pazartesi 11:26

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. yıldönümünde İzmit ve Gebze’de düzenlediği iki muhteşem konserle yad etti. Konserlerde büyük önderin sevdiği ve hayatında önemli yeri olan şarkı ve türküler seslendirildi. Oda Orkestrası’nın İzmit’teki konserinde ise şarkıların hikâyeleri Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve Şehir Tiyatroları Oyuncusu Funda İlhan’ın anlatımıyla seyirciye aktarıldı. Duygusal anların yaşandığı her iki konser büyük önderin sevgisini bir kez daha gönüllerde taçlandırdı.

 

SDKM BÜYÜK SALON TIKLIM TIKLIM DOLDU

İzmit’teki konser, Engin Şen yönetimindeki Oda Orkestrası’nın senfonik tınıları eşliğinde SDKM’de gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle SDKM Büyük Salon tıklım tıklım doldu. Konseri vatandaşlarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz da izledi.

 

KONSERVATUVAR SES EĞİTMENLERİ EŞLİĞİNDE

Oda Orkestrasının solistliğini Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ses eğitmenleri Tuğçe Erenci ve Neşe Sarısözen yaptı. Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Bölüm eğitmenleri de Oda Orkestrası’na eşlik etti. Orkestranın düzenlemelerini ise Anıl Edebale, Salih Kartal ve Oğuzhan Balcı yaptı.

 

ENGİN ŞEN YÖNETİMİNDEKİ ODA ORKESTRASI’NIN ÜYELERİ

Şef Engin Şen yönetimindeki Oda Orkestrasında;

1 . Kemanda; Yaşar Özzeren, Seda Gülşen Kınış, Musab Çağrı Öztürk, Yusuf Dursun, 2. Kemanda; Engin Yaşar, Yeşim Uzunhasanoğlu, Simay Terzioğlu, Faruk Çetin, Viyolada; Özge Aysu, Ahmet Efe Küçük, Ayşe Naz Şahin,

Viyolonselde;  İsmail Hakkı Gayretli Enes Bakır Ceyda Durak Yeşim Madanoğlu

Flüt’te;  Ekim Türkü Özdemir Tolga Batur, Klarnette; Zeynep Sarıtaş Çınar Deniz Özbek, Bağlamada; Hüseyin Mert Gönen, Ney ve Kavalda; Cengiz Atlan ile Bas Gitarda; Sencer Özbay görev yaptı. 

 

KONSER ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ İLE BAŞLADI

Oda Orkestrası konserine Çanakkale Türküsü ile başladı. Konserde ayrıca Ata’nın hayatı boyunca severek dinlediği ve gönlünle anlamı olan; Çalın Davulları, Bülbülüm Altın Kafeste, Fikrimin İnce Gülü, Yanık Ömer, Yemen Türküsü, Ah Bir Ataş Ver, Manastır Türküsü, Vardar Ovası seslendirildi. Konserin son eseri  Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa  şarkısında ise Konservatuvar Ses Eğitmenleri Tuğçe Erenci ve Neşe Sarısözen ve Adalı düet yaptı.  

 

ŞARKILARIN RUHUNU DİLE GETİRDİLER

Konserin en özel anlarından birini ise seslendirilen şarkıların hikâyelerinin anlatılması oluşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve yine şehir tiyatrolarını başarılı oyuncularından Funda İlhan, verilen aralarda şarkıların hikâyelerini anlattı. Muhteşem bir anlatımla seyirciye aktarılan hikâyeler konsere anlam kattı.

 

ODA ORKESTRASI AYAKTA ALKIŞLANDI

Konserin sonunda vatandaşlar beğenilerini dakikalarca süren ayakta alkışlarıyla sergiledi. Vatandaşların yoğun sevgi seli karşısında Oda Orkestrası,  bir kez daha Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa şarkısını seslendirdi. Sahneye gelen Başkan vekili Abiş ve Genel Sekreter Yardımcısı Yeşildal da sanatçılara teşekkür çiçeği takdim ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

 

GEBZELİLİLER ATA’NIN SEVDİĞİ ŞARKILARI DİNLEDİ

Gebze’deki konser ise Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Şef Erbil Aydın yönetimindeki konserde Gemut ve Gönül Dostları Korosu Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi. Gebzelilerin ilgiyle izlediği konserde büyük öndere olan sevgi bir kez daha gözler önüne serildi.
(Ömer İLGEÇ)

 

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