Bakan Çiftçi Vatandaşlarla Sabah Yürüyüşünde

“YÜRÜYÜŞLERE DEVAM EDECEĞİZ”
“Biz sağlıklı bir yaşam için hem de güçlü bir birliktelik için vatandaşlarımızla birlikte yürüyüşler yapıyoruz. Bu vesile ile hem zinde oluyoruz, hem de dinç oluyoruz. Daha sağlıklı bir hayat için spor yapmış oluyoruz. Çayırova’mızı biz spor kenti yaptık. 9 mahallemizin 9’unda da bu yürüyüşleri gerçekleştireceğiz. Hem halkımızla bir araya gelmiş oluyoruz hem de spor yapmış oluyoruz. Bu yürüyüşlere devam edeceğiz inşallah.” Başkan Çiftçi ve Çayırovalılar yürüyüş sonrasında çay içip sohbet ederken, program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.(Ömer İLGEÇ)