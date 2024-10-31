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Bakan Çiftçi Vatandaşlarla Sabah Yürüyüşünde

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırovalılarla birlikte sabah yürüyüşlerine devam ediyor. Başkan Çiftçi, son olarak Şehit Ahmet Alp Taşdemir Mesire Alanı’nda Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle yürüyüş gerçekleştirdi.

Bakan Çiftçi Vatandaşlarla Sabah Yürüyüşünde

31 Ekim 2024 Perşembe 10:49

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırovalı ilçe sakinleriyle sabah yürüyüşü gerçekleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Çağdaşkent Mesire Alanı’nda vatandaşlarla birlikte sağlıklı yaşam için yürüyen Başkan Çiftçi, bugün Şehit Ahmet Alp Taşdemir Mesire Alanı’nda Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle birlikte yürüdü. Güzel havayı fırsat bilen Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi ve Çayırovalılar, sağlıklı yaşam için yürüyüşlere devam edeceklerinin altını çizdi. Sabah yürüyüşleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;

 

“YÜRÜYÜŞLERE DEVAM EDECEĞİZ”

“Biz sağlıklı bir yaşam için hem de güçlü bir birliktelik için vatandaşlarımızla birlikte yürüyüşler yapıyoruz. Bu vesile ile hem zinde oluyoruz, hem de dinç oluyoruz. Daha sağlıklı bir hayat için spor yapmış oluyoruz. Çayırova’mızı biz spor kenti yaptık. 9 mahallemizin 9’unda da bu yürüyüşleri gerçekleştireceğiz. Hem halkımızla bir araya gelmiş oluyoruz hem de spor yapmış oluyoruz. Bu yürüyüşlere devam edeceğiz inşallah.” Başkan Çiftçi ve Çayırovalılar yürüyüş sonrasında çay içip sohbet ederken, program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.(Ömer İLGEÇ)

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