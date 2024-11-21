Bakü’de sıkı dostluk

“EVİMİZDE GİBİ HİSSETTİK”
Başkan Büyükakın, görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kendinizi burada bir konuk gibi değil, ev sahibi kabul edin” diyerek kendilerini ağırlayan Bakü Valisi Eldar Azizov’a yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti. Başkan Büyükakın devamında yaptığı açıklamada, “Şehirlerimiz arasında hem ticari hem de kurumsal olarak ilişkilerimizi daha güçlü ve sıkı hale getirmek için birlikte çalışma kararı aldık. Bizleri evimizde gibi hissettiren Sayın Azizov’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
(Ömer İLGEÇ)