Balçık ve Muallimköy’de Tapular Hak Sahiplerinde

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze’deki tapu ve mülkiyet sorunlarını çözmeyi sürdürüyor. Göreve geldiği günden itibaren başta kırsal bölgeler olmak üzere mahallelerdeki mülkiyet sorunlarının çözümüne ilişkin imar uygulamalarına hız veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tapu teslim törenlerinde hak sahiplerine tapularını teslim ediyor. Balçık ve Muallimköy mahallelerindeki hak sahiplerine tapularını teslim eden ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra törene AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü ve hak sahibi vatandaşların aileleri katıldı.

GEBZE’NİN GELECEK 100 YILINI PLANLADIK

1250 hak sahibine tapularının teslim edildiği törende kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Geçmiş 100 yılda imar sorunları çözülen alan Gebze’mizde 65 milyon metrekare. Biz ise 5 yılda 72 milyon metrekare alanın imar sorununu çözüme kavuşturduk. Bu dönemde 36 bin 250 kişi ise tapusuna kavuşmuş oluyor. Bundan sonra Gebze’nin 100 yıllık, 300 yıllık yol haritasının adını ise koymuş bulunuyoruz. Bundan sonra nerede yol, cami, okul, hastane yapılacağı hepsi belli. Bugün de inşallah 1250 kardeşimize tapusunu teslim edeceğiz. Bugün tapularını vereceğimiz vatandaşlarımıza da hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Selamlama konuşmasının ardından hak sahiplerine tapuları protokol tarafından takdim edildi.(Ömer İLGEÇ)