BASIN İLAN KURUMU TARİHİ VE DAHA ÖNCE BAYRAMOĞLU DİNLENME TESİSLERİNDEN CANLI HABER

Bir zamanlar basın ilan kurumu dinlenme kampı olan Kocaeli Darıca’daki Büyükşehir belediyesi eğitim kampından Gebze gazetesi canlı haberi





Basın İlan Kurumu Ve Gazetecilik Hatıralarım





Gazetemizin kurucusu ve TGRT belgesel tv Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 4 yıl genel kurul üyeliği yaptığı BASIN İLAN KURUMU ile ilgili araştırma ve makalesini sizlere www.gebzegazetesi.com da paylaşıyoruz





Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebzede belgeselcinin not defteri köşesinde 24 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan makalelerimiz .









Hatırlar çok önemli , fırsat buldukça anılarımı okurlarımla paylaşıp geleceğe bilgi ve belge bırakmayı görev kabul ediyorum.





50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda Basın ilan kurumunun çok önemli yeri vardır.





Basın ilan kurumu Darıca Bayramoğlu tesislerinde rahmetli Ahmet Kabaklı’dan Tarık Buğra’ya birçok gazeteci tanıdım iki dönem basın ilan kurumu genel kurul üyesi olarak görev yaptığım BİK’de çok önemli insanlar ve gazetecilerle görüşüp konuştum.





Gazeteci ve belgeselci olarak BİK’e vefa borcumun olduğuna inanıyor , basın ilan kurumunun başarılı olması için yazılar yazıyor belgesel TV programı çekiyorum.





BİK’den Vefa Ziyareti





Basın ilan kurumu Kocaeli ve Bilecik bölge müdürü Sn. Salih Yalçıntaş İKTAV www.iktav.com Araştırma Merkezi Kütüphanemizi ziyaret ederek BİK kültür yayınlarını hediye etti bizde kütüphanemiz hakkında bilgi verip , www.deprembilinci.com olarak açtığımız deprem gerçeği sergisini gezdirip www.iktav.com kültür yayınlarımızdan hediye ederek https://m.youtube.com/watch?v=ubjZhwRe_Go kütüphanemizin araştırmacılarımızın hizmetinde olduğunu söyledik.





Basın İlan Kurumunun Türk Basın Tarihinde Çok Önemli Yeri Var





Anadolu gazete sahipleri seçilmiş temsilcisi olarak 2002 ile 2006 yılları arasında genel kurul üyeliği yaptığım gazeteci ve belgeselci olarak 46 yıldır canlı şahidi olduğum Basın İlan kurumu https://bik.gov.tr/ bölge müdürü sayın Salih Yalçıntaş’a vefa ziyaretinden dolayı teşekkür eder , Salih beyin şahsında basın ilan kurumu için çok önemli ve kalıcı hizmetler yapan genel müdür Sn. Rıdvan Duran ve ekibine başarılarının devamını dilerim basın ilan kurumunun başarısı basın ve sosyal medyamızın gelişmesi açısından çok önemli





Basın İlan Kurununun Gazetecilik ve Belgeselcilik Hayatımdaki Yeri ve Önemi





Hatıralar çok önemli keşke herkes hatıralarını yazıp kitaplaştırsa veya sosyal medyada paylaşsa ben zaman zaman anılarımı www.gebzegazetesi.com da makale www.devrialem.tv belgesel ve sosyal medyada paylaşarak tarihe not düşüp kayıt altına alıyorum.





Basın ilan kurumu ile ilgili anılarımı başlı başına bir kitap ve belgesel haline getirmek için çalışmalarım devam ediyor.





Gebze gazetesi ve Gazete Gebze’de belgeselcinin not defteri köşesinde BİK hakkında yazdığım iki makalenin linkini sizlerle bugün paylaşmak istiyorum.





Cumhurbaşkanına BİK Mektubu









Başkan Tahir beye BİK Teşekkürü









Belgeselcinin Not Defterin de BİK Yazıları









Basın İlan Kurumu Kocaeli Bölge Müdürü sayın Salih Yalçıntaş’ın





www.iktav.com Araştırma Merkezi Kütüphanemize yaptığı ziyaretle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımı makaleme alıyorum.





BİK Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş’ın Yazısı





“Basın İlan Kurumu (BİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü olarak Gazete Gebze’nin kurucusu, araştırmacı gazeteci, yazar ve belgesel yapımcısı İsmail Kahraman’ı ofisinin bir bölümünde oluşturduğu ve yaklaşık 10 bin eserin bulunduğu Araştırma Merkezi Kütüphanesi’nde ziyaret ettik.





İsmail beyle gazetecilik mesleği üzerine son derece yararlı ve keyifli bir sohbetimiz oldu. Duayen gazeteci değerli meslek büyüğümüz İsmail beye, gazetecilik mesleğine yapmış olduğu katkılar dolayısıyla sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bir birinden değerli eserlerin yer aldığı ve (İKTAV) www.iktav.com Araştırma Merkezi Kütüphanesi için de ayrıca teşekkür ederiz. Başta İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri olmak üzere konusunda araştırma yapmak isteyen herkesin kütüphaneyi ziyaret etmesini tavsiye ediyorum.





#BasınİlanKurumu





#KocaeliYerelGazeteleriniOkuyor”





BİK’de Yeni Dönem





Evet BİK bölge müdürü sayın Salih Yalçıntaş İle basın ilan kurumu tarihi ile ilgili bir çok şey konuştuk. BİK’in yeni genel müdürü gerçekten kuruma çok büyük hizmet verdiğini öğrendim. BİK’in Bayramoğlu’ndaki tesislerin Kocaeli Büyükşehir belediyesi aracılığı İle aynı amaç doğrultusunda hizmet edecek olmasıda önemli.





Sayın bölge müdürüne ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor başarılar diliyorum



