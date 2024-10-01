banner1085
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BASIN İLAN KURUMU TARİHİ VE DAHA ÖNCE BAYRAMOĞLU DİNLENME TESİSLERİNDEN CANLI HABER

Bir zamanlar basın ilan kurumu dinlenme kampı olan Kocaeli Darıca’daki Büyükşehir belediyesi eğitim kampından Gebze gazetesi canlı haberi

BASIN İLAN KURUMU TARİHİ VE DAHA ÖNCE BAYRAMOĞLU DİNLENME TESİSLERİNDEN CANLI HABER

01 Ekim 2024 Salı 09:30

 https://www.facebook.com/share/v/CwNdU6YEwmctDHNS/?mibextid=WC7FNe

Basın İlan Kurumu Ve Gazetecilik Hatıralarım 

Gazetemizin kurucusu ve  TGRT belgesel  tv Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 4 yıl  genel kurul üyeliği  yaptığı BASIN İLAN KURUMU ile ilgili  araştırma  ve makalesini sizlere   www.gebzegazetesi.com da paylaşıyoruz 

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebzede belgeselcinin not defteri köşesinde 24 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan makalelerimiz .


Hatırlar çok önemli , fırsat buldukça anılarımı okurlarımla paylaşıp geleceğe bilgi ve belge bırakmayı görev kabul ediyorum.

50 yıla yaklaşan  gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda  Basın ilan kurumunun çok önemli yeri vardır.

Basın ilan kurumu Darıca Bayramoğlu tesislerinde rahmetli Ahmet Kabaklı’dan Tarık  Buğra’ya birçok gazeteci tanıdım iki dönem basın ilan kurumu genel kurul üyesi olarak görev yaptığım BİK’de çok önemli insanlar ve gazetecilerle görüşüp konuştum.  

Gazeteci ve belgeselci olarak BİK’e vefa borcumun olduğuna inanıyor , basın ilan kurumunun başarılı olması için yazılar yazıyor belgesel TV programı çekiyorum.

BİK’den Vefa Ziyareti

Basın ilan kurumu  Kocaeli ve Bilecik bölge müdürü  Sn. Salih Yalçıntaş  İKTAV  www.iktav.com Araştırma Merkezi Kütüphanemizi ziyaret ederek BİK kültür yayınlarını hediye etti bizde kütüphanemiz hakkında bilgi verip ,  www.deprembilinci.com olarak  açtığımız deprem gerçeği sergisini gezdirip www.iktav.com kültür yayınlarımızdan hediye ederek https://m.youtube.com/watch?v=ubjZhwRe_Go  kütüphanemizin araştırmacılarımızın hizmetinde olduğunu söyledik.

Basın İlan Kurumunun Türk Basın Tarihinde  Çok Önemli  Yeri Var

Anadolu gazete sahipleri seçilmiş temsilcisi olarak 2002 ile 2006 yılları arasında genel kurul üyeliği yaptığım gazeteci ve belgeselci olarak 46 yıldır canlı şahidi olduğum Basın İlan kurumu  https://bik.gov.tr/   bölge müdürü sayın Salih Yalçıntaş’a vefa ziyaretinden dolayı teşekkür eder ,  Salih beyin şahsında basın ilan kurumu için çok önemli ve kalıcı hizmetler yapan genel müdür  Sn. Rıdvan Duran ve ekibine başarılarının devamını dilerim basın ilan kurumunun başarısı basın ve sosyal medyamızın gelişmesi açısından çok önemli

Basın İlan Kurununun Gazetecilik ve Belgeselcilik Hayatımdaki Yeri ve Önemi

Hatıralar çok önemli keşke herkes hatıralarını yazıp kitaplaştırsa veya sosyal medyada paylaşsa  ben zaman zaman anılarımı  www.gebzegazetesi.com da makale  www.devrialem.tv belgesel ve sosyal medyada paylaşarak tarihe not  düşüp kayıt altına alıyorum.

Basın ilan kurumu  ile ilgili anılarımı  başlı başına  bir kitap ve belgesel haline getirmek için çalışmalarım devam ediyor.

Gebze gazetesi ve Gazete Gebze’de belgeselcinin not defteri köşesinde  BİK hakkında yazdığım iki makalenin linkini sizlerle bugün paylaşmak istiyorum.

Cumhurbaşkanına BİK Mektubu


Başkan Tahir beye BİK Teşekkürü


Belgeselcinin Not Defterin de BİK Yazıları


Basın İlan Kurumu Kocaeli Bölge Müdürü  sayın Salih Yalçıntaş’ın 

www.iktav.com Araştırma Merkezi Kütüphanemize yaptığı ziyaretle ilgili  sosyal medyada  yaptığı paylaşımı makaleme alıyorum.

BİK Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş’ın Yazısı

“Basın İlan Kurumu (BİK)  Kocaeli Bölge Müdürlüğü olarak Gazete Gebze’nin  kurucusu, araştırmacı gazeteci, yazar ve belgesel yapımcısı  İsmail Kahraman’ı ofisinin bir bölümünde oluşturduğu ve  yaklaşık 10 bin eserin bulunduğu Araştırma Merkezi Kütüphanesi’nde ziyaret ettik.

İsmail beyle gazetecilik mesleği üzerine son derece yararlı ve keyifli bir sohbetimiz oldu. Duayen gazeteci değerli meslek büyüğümüz İsmail beye, gazetecilik mesleğine yapmış olduğu katkılar dolayısıyla sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bir birinden değerli eserlerin yer aldığı ve (İKTAV) www.iktav.com Araştırma Merkezi Kütüphanesi için de ayrıca teşekkür ederiz. Başta İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri olmak üzere konusunda araştırma yapmak isteyen herkesin kütüphaneyi ziyaret etmesini tavsiye ediyorum.

#BasınİlanKurumu

#KocaeliYerelGazeteleriniOkuyor”

BİK’de Yeni Dönem

Evet BİK bölge müdürü sayın Salih Yalçıntaş İle basın ilan kurumu  tarihi ile ilgili bir çok şey konuştuk. BİK’in yeni genel müdürü gerçekten kuruma çok büyük hizmet verdiğini öğrendim. BİK’in Bayramoğlu’ndaki tesislerin Kocaeli  Büyükşehir  belediyesi aracılığı İle aynı amaç doğrultusunda hizmet edecek olmasıda önemli.

Sayın bölge müdürüne ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor başarılar diliyorum

Basın ilan kurumunun başarısı  basınımızın başarısı .
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
ERBAKAN HOCANIN AĞIR SANAYİ HAMLESİ TARİHİ KİTABI İKTAV KÜTÜPHANEMİZDE ERBAKAN HOCANIN AĞIR SANAYİ HAMLESİ TARİHİ KİTABI...
GEBZE İL OLACAK İLÇELER ARASINDA YOK GEBZE İL OLACAK İLÇELER ARASINDA YOK
İzmit Tren Garı'na asansörlü ulaşım İzmit Tren Garı'na asansörlü ulaşım
Fen işlerinden mazgal temizliği Fen işlerinden mazgal temizliği
Başiskele'de moloz alım günlerine dikkat: Başiskele'de moloz alım günlerine dikkat: "Evinizi...
4. Küresel Medya Buluşması 3-6 Ekim'de Alanya’da 4. Küresel Medya Buluşması 3-6 Ekim'de Alanya’da
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

ERBAKAN HOCANIN AĞIR SANAYİ HAMLESİ TARİHİ...
Erbakan Hocanın Ağır Sanayi Hamlesin de Dönemin Sanayi Bakanı Oğuzhan Asiltürk Vefatından önce merhum...

Haberi Oku