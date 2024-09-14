GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başiskele Ailesinin Yeni Üyelerine Hoş Geldin Hediyesi

Başiskele Belediyesi, ilçede ikamet eden ailelerin yeni doğan bebeklerine hediye paketleriyle destek olmaya devam ediyor.

Başiskele Ailesinin Yeni Üyelerine Hoş Geldin Hediyesi

14 Eylül 2024 Cumartesi 11:00

 Başiskele Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında Başiskele ailesine yeni katılan bebeklere özel olarak hazırlanan hediye paketiyle ailelerin mutluluklarını katlıyor. Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmayla yüzlerce ailenin mutluluğuna ortak olunurken bir kez daha gönüllere dokunuldu. “Hoş Geldin Bebek” projesine internet üzerinden başvuran ailelere, hediyeleri evlerine kadar götürerek teslim eden ekipler, ailelere Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün selamlarını ileterek ailenin yeni üyelerine sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler diledi. Başiskele Belediyesi’nin hazırladığı yeni doğan (0-3 aylık) hediyelerinden yararlanmak isteyen aileler belediyenin internet sitesine başvurabilir. 
  Pakette, yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli ürünler yer alıyor. Pakette, bebek bezi, ıslak mendil, hastane çıkışı seti, emzirme önlüğü, müslin bez, ateş ölçer, şampuan, biberon, emzik, tırnak bakım seti, çorap, sabun, bebek gelişim rehberi ve albümü kitapçığı yer alıyor. 






İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hatay’da Şehidin Adının Yaşayacağı Kütüphaneye Gölcük'ten Destek Hatay’da Şehidin Adının Yaşayacağı Kütüphaneye...
Deniz Ulaşımında Kış Tarifesi Başlıyor Deniz Ulaşımında Kış Tarifesi Başlıyor
Ak Parti Heyetinden Gebze Huzurevi’ne Ziyaret Ak Parti Heyetinden Gebze Huzurevi’ne Ziyaret
Mevlid Kandili Mesajı Mevlid Kandili Mesajı
22. Uluslararası Bor, Borür ve Bor İçerikli Malzemeler Sempozyumu’na (ISBB) Akcoat’tan Altın Sponsorluk Desteği 22. Uluslararası Bor, Borür ve Bor İçerikli Malzemeler...
İçinde 700 Bin TL ve Ziynet Eşyası Bulunan Çanta Sahibine Ulaştırıldı İçinde 700 Bin TL ve Ziynet Eşyası Bulunan Çanta...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Hatay’da Şehidin Adının Yaşayacağı Kütüphaneye...
Gölcük Belediyesi, Hatay'da bulunan ortaokulda, Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top'un anısı yaşatmak...

Haberi Oku