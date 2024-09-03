Başiskele Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor

517 araçlık otoparkın da yer alacağı millet bahçesinde piknik alanları, bitki sergi alanları da yer alacak. KOCAELİ (İHA)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Başiskele'de yer alan Seymen Kışlası'nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne millet bahçesi yapılmak üzere ön tahsisi gerçekleştirilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 787 bin 517 metrekarelik alanda öncelikli olarak plan tadilatları yaptı. Halk arasında Seymen Kışlası olarak bilinen Başiskele Nahit Şenoğlu Kışlası’nda mevcut arazideki yeşil alanlar korunarak, spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, oyun alanları, millet kıraathanesi gibi alanlar oluşturulacak. 787 bin 517 metrekarelik alanda yapılacak Millet Bahçesi, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olacak.