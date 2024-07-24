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Başiskele Sahili’nde trafik akışını rahatlatacak yeni yol

Başiskele Belediyesi, kentin ulaşım ağını ve kalitesini artıracak yeni yol yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken Yuvacık Sapağı kavşak çalışmalarına da başladı.

Başiskele Sahili'nde trafik akışını rahatlatacak yeni yol

24 Temmuz 2024 Çarşamba 16:16

 Kent genelinde alt ve üst yapı çalışmalarına devam eden Başiskele Belediyesi, Başiskele Sahili ile Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’ne ulaşımı sağlayacak yeni yollar yapıyor.  Özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu artan Başiskele Sahili’nde trafik akışını rahatlatacak yeni yol yapım çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Körfez Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi’nde üst yapı çalışmalarını tüm hızıyla gerçekleştirirken, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’ne ulaşımı kolaylaştıran İnce Sokak’ta çalışmalar yapıyor. Her fırsatta sahaya inerek çalışmaları yakından adım adım takip eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Ekip arkadaşlarımla birlikte kentimize kazandırdığımız Yeşilyurt Mahallesi İnce Sokak ve Körfez Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde gerçekleştirdiğimiz üst yapı çalışmalarını yerinde inceledik. Özellikle Cevher Dudayev Caddesi, sahil trafiğimizi önemli ölçüde rahatlatacak çalışma olacak. Ayrıca Başiskele önemli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’mize ulaşımı kolaylaştırmak adına yeni yol açtık. İnce Sokak ismini verdiğimiz bu sokağımızda gerçekleştirdiğimiz çalışmayla Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ve Şehit Astsubay Çavuş Bilge İlhan Sokak’ı alternatif bir yolla D-130 yan yol bağlantısına bağlamış olacağız. Bu çalışma, bölgenin önemli ihtiyaçlarından biri olan otopark ihtiyacını karşılayan meydanımıza da ulaşımı kolaylaştıracak. Ayrıca, Yuvacık Sapağı kavşak çalışmamızı da bu vesileyle başlatmış olduk. Kentimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. 


İHA
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