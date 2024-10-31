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Başiskele trafiğini rahatlayacak yeni yol asfaltlanıyor

Yuvacık Sapağından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne kadar uzanarak D-130 Otoyolu'na bağlanan yolun altyapı çalışmaları kısa sürede tamamlanarak asfalt çalışmalarına geçildi.

Başiskele trafiğini rahatlayacak yeni yol asfaltlanıyor

31 Ekim 2024 Perşembe 10:56

  Başiskele Belediyesi, Yuvacık Sapağı trafiğinde yaşanan trafik yoğunluğunu büyük bir ölçüde azaltacak yeni yol çalışması başlattı. Yuvacık Sapağından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne kadar uzanarak D-130 Otoyolu'na bağlanan yolun altyapı çalışmaları kısa sürede tamamlanarak asfalt çalışmalarına geçildi. 
 Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt serimini gerçekleştirerek yeni yolun trafiğe en kısa zamanda açılmasını sağlayacak. Mahmutpaşa Mahallesi Karamürsel Caddesinden D-130 Otoyolu'na bağlantı sağlayacak yeni yol, ulaşımda yaşanan aksaklıkları büyük ölçüde azaltacak. 
 Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, Yuvacık Sapağı trafiğine nefes aldıracak yeni yoldaki çalışmaları teknik ekibiyle birlikte inceledi. İlgili ekip arkadaşlarından bilgiler alan Başkan Özlü, çalışmaların ivedilikle bitirilmesi yönünde talimat verdi. 


İHA
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