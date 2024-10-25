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Başiskele’de ağaçlara sonbahar bakımı yapılıyor

Başiskele genelindeki ağaçların mevsimlik bakım ve budama işlemlerini gerçekleştiren ekipler, ağaçların sağlıkla büyümelerine katkı sunuyor.

Başiskele'de ağaçlara sonbahar bakımı yapılıyor

25 Ekim 2024 Cuma 10:32

  Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde cadde ve sokaklarda, kalıcı konutlarda, park, bahçe ve yeşil alanlarda bulunan ağaçların budama ile bakım işlemlerini sonbahar aylarında da sürdürüyor. Güvenlik tedbirleri alınarak yapılan budama işlemlerinde ağaçların kuruyan üst dallarına ulaşmak için sepetli hizmet araçları da kullanılıyor. Budama işlemleri, ağaçların düzenli gelişimini sağlamak, rüzgar ve fırtınalı havalarda yaya ile araç trafiğinin olumsuz etkilenmesini önlemek, ağaçlara istenilen formu vermek, çiçeklenme miktarını ve kalitesini arttırmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Park ve bahçelerde bulunan ağaçların formlanması işlemlerini de yapan ekipler, kente estetik görünüm de kazandırıyor. Kentin dört köşesinde hummalı şekilde çalışan tırpancılar ise yol kenarlarındaki ve kaldırımlardaki yabani otları temizliyor. 

İHA
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