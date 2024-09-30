Başiskele'de moloz alım günlerine dikkat:

Başiskele'de yürütülen sıfır atık çalışmaları kapsamında reklam panolarına "Evinizi Yenilerken Evimizi Kirletmeyelim" sloganının yer aldığı afişler asıldı. Başiskele Belediyesi, mahalle mahalle belirlediği moloz alım günlerine dikkat edilmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle evini yenileyen ve tadilat yapan vatandaşların, çıkan moloz atıklarını ve eski mobilyalarını belirtilen günlerde dışarıya çıkarması istendi.

Yakın zamanda Başiskele Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nü kurarak hizmete alan Başiskele Belediyesi, sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda ilçede yeni çalışma başlattı. İlçe genelinde toplanan geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı 1. Sınıf Atık Aktarma Merkezi başta olmak üzere, katı atık aktarma istasyonu güneş enerji sistemleriyle hem doğayı ve çevreyi koruyan hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan Başiskele Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan moloz, bağ ve bahçe atıklarının rastgele atılmaması konusunda vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün talimatıyla ilçe genelindeki reklam panolarına "Evinizi Yenilerken Evimizi Kirletmeyelim" sloganıyla atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturacak afişler asıldı. Ayrıca, atıkların birlikte yönetilmesi için belediyeyle iletişime geçilerek, çevreye zarar vermeden en hızlı şekilde toplanması konusunda vatandaşlara bilgilendirici kısa mesajlar gönderildi.

Başiskele Belediyesi, mahalle mahalle belirlediği moloz alım günlerine dikkat edilmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle evini yenileyen ve tadilat yapan vatandaşların, çıkan moloz atıklarını ve eski mobilyalarını belirtilen günlerde dışarıya çıkarması istendi. Moloz atıklarının çuvallanarak dışarı çıkarılması ve bağ-bahçe atıklarının konteynerlerin yanına düzenli şekilde konulup belediyeye bilgi verilmesi gerektiği de hatırlatıldı.

İHA