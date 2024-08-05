Başiskele'de yöresel kültür rüzgarı esti

Başiskele Belediyesi koordinesinde kentte bir kültür mozaiği oluşturan hemşehri derneklerinin katkılarıyla geleneksel hale getirilen Başiskele Yöresel Kültür Günleri cuma akşamından pazar akşamına kadar misafirlerini ağırladı. Filistin ve Türk bayraklarıyla süslenen etkinlik alanında paydaş hemşehri dernekleri stantlar açarak yöresel lezzetlerden kıyafetlere kadar birçok kültürel zenginliklerini vatandaşlara tanıtma imkanı buldu.

Başiskele Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Başiskele Ordulular Derneği, Başiskele Korganlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Rizeliler Derneği, Kocaeli Trabzonlular Derneği, Turnalı Köylüleri Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği, Başiskele Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği ile Başiskele Balkan Batı Trakya İlleri Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği paydaşlığında gerçekleştirilen kültür günlerinde keyifli ve duygu dolu anlar yaşandı.

Başiskelelilerin yanı sıra çevre ilçelerden gelen 7'den 77'ye tüm misafirler, stantlarda ücretsiz dağıtılan ikramlardan tadarken, antika değerinde eşyaları ve yöresel kıyafetleri bir sergi gibi gezdiler. Kültür günlerinde katılımcıların bazıları çocukluk yıllarına dönerken, bazı çocuklar ve gençler de eski zamanlar hakkında bilgiler öğrendiler.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de ilk günden son güne kadar vatandaşlarıyla birlikte ziyaret ettiği Başiskele 2. Yöresel Kültür Günleri’nin sonunda plaket takdimi oldu. Başkan Yasin Özlü, katkılarından dolayı tüm paydaş hemşehri derneklerine teşekkür ederek, sahnede dernek başkanlarına plaket takdim etti.

İHA