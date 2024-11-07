GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başiskele'nin Yeni Nefes Alanı

Büyükşehir’in inşa ettiği Seymen Millet Bahçesi, yeşili ve dinlenme alanlarıyla yeni buluşma noktası olacak, Kocaeli’nin en büyük çocuk parkı da burada Seymen Millet Bahçesi’nde sona doğru;

Başiskele'nin Yeni Nefes Alanı

07 Kasım 2024 Perşembe 16:02

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde inşa ettiği millet bahçelerine bir yenisini Başiskele ilçesinde ekliyor. Doğayla iç içe huzurlu vakit geçirmek için ideal bir ortam sunan Seymen Millet Bahçesi’nde ilerleme oranı yüzde 98 seviyesine ulaştı. 120 dönümlük alanı kapsayan Millet Bahçesi tamamlandığında Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olacak.

 

İLERLEME ORANI YÜZDE 98

Kocaeli’de yaşayan vatandaşları her geçen gün daha çok yeşil alanla buluşturan Büyükşehir, kent genelinde millet bahçelerinin sayısını arttırıyor. Bu kapsamda Başiskele ilçesinde son rötuşları yapılan “Seymen Millet Bahçesi” bölgeye değer katacak. Yapımı tamamlandığında vatandaşların hayatına değer katacak olan Seymen Millet Bahçesi’nin ilk etabında ilerleme oranı yüzde 98 seviyesine ulaştı.

 

50 BİN M2 YEŞİL ALAN, BİN 350 AĞAÇ

Büyükşehir, Seymen Millet Bahçesi ile Başiskele’de yaşayanların daha rahat ortamda bir araya gelmelerine imkân sağlayacak. Millet Bahçesi içerisinde barındıracağı sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla yepyeni bir sosyal yaşam alanına sahip olacak. Farklı türden bin 350 ağacı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki üretim fidanlığında özenle yetiştiren ekipler, bu ağaçları otopark çevresi, ara bantlar ve alanın tamamına dikerek yeşil bir koridor oluşturdu. Seymen Millet Bahçesi’nin ilk etapta 50 bin metrekaresi yeşil alan olarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

 

KOCAELİ’NİN EN BÜYÜK ÇOCUK PARKI

Seymen Millet Bahçesi birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Bu bağlamda Kocaeli’nin en büyük çocuk parkı 1750 m2 alanıyla Seymen Millet Bahçesi’ne inşa edildi. 1500 metrelik bisiklet yolu ve 3 bin metrelik yürüyüş yolu da kaliteli zaman geçirmek isteyen Kocaelililerin yeni adresi olacak.
(Ömer İLGEÇ)

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KAR ekibine 3 günlük saha eğitimi KAR ekibine 3 günlük saha eğitimi
Büyükşehir, Atatürk’ü sevdiği şarkılarla anacak Büyükşehir, Atatürk’ü sevdiği şarkılarla...
Büyükşehir’in sıfır atık hedefi devam ediyor Büyükşehir’in sıfır atık hedefi devam ediyor
Gölcük’e modern sinyalizasyon sistemi Gölcük’e modern sinyalizasyon sistemi
Çocuk kulüplerinde sonbahar ve pasta etkinliği Çocuk kulüplerinde sonbahar ve pasta etkinliği
Vergi Ödemelerinde Son gün 30 Kasım Vergi Ödemelerinde Son gün 30 Kasım
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KAR ekibine 3 günlük saha eğitimi
Kartepe Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından KAR Arama Kurtarma ekibine teorik...

Haberi Oku