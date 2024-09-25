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Başiskele'nin yeni sosyal alanı

Başiskele'deki Yuvacık Fatih Vadisi atandaşların huzur ve güvenle vakit geçirebileceği, gönüllerince eğlenip dinlenebileceği sosyal alana dönüştürüldü.

Başiskele'nin yeni sosyal alanı

25 Eylül 2024 Çarşamba 12:05

 Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün öncülüğünde Döngel Vadisi ve Damlar Vadisi'nin millet bahçesine dönüştürülmesinin ardından Yuvacık Fatih Vadisi de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin projesiyle ihya edilerek vatandaşın hizmetine sunuldu. 
 Yaklaşık 31 bin metrekarelik alana inşa edilen Fatih Vadisi, sokak fitness alanı, basketbol sahası, 3 spor alanı ve futbol sahası ile sporseverlere hizmet verecek. Giriş meydanına sahip Fatih Vadisinde çocuk oyun alanları, macera oyun alanı, ipli tırmanma alanı ve piknik alanıyla aileler ve çocuklar hoşça vakit geçirecek. 
 Çevre düzenlemesi, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarıyla estetik bir görünüm kazanan vadi içerisine yapılan meyve bahçesi ve yürüyüş yolunda kent sakinleri huzurla vakit geçirecek. Dekoratif aydınlatma direkleriyle aydınlatılan vadiye 300 metrekarelik meydan ve 5 geçiş köprüsü de yapıldı. 
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