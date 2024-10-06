Başkan Bıyık, Darıcalı gençleri TEKNOFEST’e uğurladı

Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan ve bu yıl Adana’da düzenlenen TEKNOFEST, ziyaretçi rekoru kırarken Darıca Belediyesi de sosyal medyadan gerçekleşen çekilişle Darıcalı gençleri, teknolojinin kalbinin attığı TEKNOFEST’e gönderdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gençleri yalnız bırakmayarak belediye önünden dualarla gençleri Adana’ya uğurladı.

GENÇLERİ HER ZAMAN DESTEKLİYORUZ

Teknolojiye ilgi duyan gençleri her yıl olduğu gibi bu yıl da desteklediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Gençlerimizi Adana’da düzenlenen TEKNOFEST’e uğurladık. Bu festival, ülkemiz ve gençlerimiz için son derece önemli bir fırsat sunuyor. Türkiye, son 20 yılda birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdi ve dünya genelinde örnek teşkil etti. Bu başarıların bir yansıması olarak savunma sanayiinde de büyük işlere imza attık” dedi.

TEKNOFEST GENÇLERE İLHAM OLUYOR

Başkan Muzaffer Bıyık, mühendislerimizin yerli ve milli araçlar üreterek ülkemizi gururlandırdığını vurgulayarak, “Gençlerimizin TEKNOFEST’e katılması, elde edilen başarıları devam ettirmek ve daha yükseklere taşımak için kritik bir adımdır. Bu etkinlik, yerli ve milli araçlarımızı gören gençlerimizin ilham almasını sağlayacak ve gelecekte bu bayrağı daha yükseklere taşıyacaklarına inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

TEKNOFEST DÖNÜM NOKTASI OLDU

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla TEKNOFEST’in ülkemiz için bir dönüm noktası olduğunu belirten Başkan Muzaffer Bıyık, ülkenin bu başarılara ulaşmasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. TEKNOFEST’in gençlerimiz için bir dönüm noktası olduğunu ve Türkiye’nin teknoloji alanındaki potansiyelini bir kez daha gösterme fırsatı sunduğunu belirten Başkan Muzaffer Bıyık, gençlerin sağ salim gidip dönmelerini temenni etti.

DARICALI GENÇLERİN TEKNOFEST MACERASI

Öten yandan Darıcalı gençler otobüs yolculuğunun ardından Adana’ya ulaşarak TEKNOFES’te katıldılar ve son teknoloji yerli ve milli gururumuz olan ürünleri heyecanla incelediler. Stantları tek tek büyük bir merakla gezen gençler, kendilerine bu imkanı sağlayan ve her zaman destek olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.