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Başkan Bıyık’tan minik öğrencilere sürpriz ziyaret

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Belinay Ateş’in kendisini okula davet etmesi üzerine öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Sürpriz karşısında öğrenciler bir hayli mutlu olurken Başkan Muzaffer Bıyık, hayvanat bahçesi gezisi sözü vererek minikleri sevindirdi.

Başkan Bıyık'tan minik öğrencilere sürpriz ziyaret

07 Ekim 2024 Pazartesi 11:25

 Toplumun her kesimiyle olduğu gibi eğitim camiasıyla da sürekli iç içe olan ve her pazartesi okulların ilk günü öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyup iyi dersler dileyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğrencilerin taleplerini de geri çevirmiyor.

SINIF BAŞKANLIĞI İÇİN DAVET ETTİLER

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Belinay Ateş, sınıfında gerçekleşen sınıf başkanlığı seçimleri öncesi arkadaşlarına seçim vaadinde bulundu ve “Sınıf başkanı seçilirsem belediye başkanını okula getireceğim” sözü verdi. Daha somra gerçekleşen seçimlerin ardından başkan seçilen Belinay Ateş, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a ulaşarak okula davet etti.

BAŞKAN BIYIK’TAN ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİREN SÜRPRİZ

Minik Belinay’ın davetini geri çevirmeyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da öğrencilere sürpriz yaparak 5D sınıfını ziyaret etti. Öğrencileri bir hayli mutlu eden ziyarette konuşan Başkan Muzaffer Bıyık, “Sınıf başkanımız beni çağırdı ben de koşa koşa geldim. Yolda gelirken de öğrendim ki başkanlık seçimi için koz olarak beni kullanmış. Kazanırsam belediye başkanını getireceğim demiş. Ben de seve seve geldim. Demokratik bir seçim olmuş. Kazanan 5D sınıfı oldu. Ben de buradan 5D sınıfına bir söz vereyim ve öğretmeninizin belirlediği bir günde size hayvanat bahçesini gezdirmeye götürelim. Sizlerden tek isteğimiz derslerinize iyi çalışın ve kendinizi en iyi şekilde yetiştirin” diye konuştu.

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