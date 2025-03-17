Başkan Büyükakın, “Çanakkale ruhumuz ilelebet yaşayacaktır”

Çanakkale ruhumuzun, bugün de bu topraklarda yaşadığını dile getiren Başkan Büyükakın şöyle konuştu: “O ruh, sınırlarımızda vatan nöbeti tutan Mehmetçiklerimizin gözlerinde; afetlerde, felaketlerde milletçe kenetlenmemizde; mazlumların yanında duruşumuzda; bilimde, sanatta, eğitimde ilerleyerek güçlü Türkiye’yi inşa etme gayretimizde vücut bulmaktadır.
Bu ruhu yaşatmak, ecdadımıza en büyük vefa borcumuzdur. Çünkü Çanakkale bir emanet bırakmıştır. Bu emaneti korumak; milletçe birlik ve beraberlik içinde olmak, tarihimizden aldığımız güçle geleceği inşa etmek, değerlerimize sahip çıkmak ve nesillerimize Çanakkale’nin ne demek olduğunu anlatmaktan geçer.
Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Çanakkale ruhu, bu milletin damarlarında kıyamete kadar akmaya devam edecektir.
Ne mutlu Çanakkale ruhunu yaşatabilene.”
(Ömer İLGEÇ)