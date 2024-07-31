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Başkan Büyükakın: "Gazze için hakkı haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan Tahir Büyükakın, "İnsanlığın üç maymunu oynadığı Filistin davasında, kutlu bir direniş gösteren kardeşlerimizin yanındayız. Herkes sussa, gözünü yumsa, sırtını dönse de biz Filistin'e sırtımızı dönmeyecek, Gazze için hakkı haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Başkan Büyükakın:

31 Temmuz 2024 Çarşamba 14:10

 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan Tahir Büyükakın, "İnsanlığın üç maymunu oynadığı Filistin davasında, kutlu bir direniş gösteren kardeşlerimizin yanındayız. Herkes sussa, gözünü yumsa, sırtını dönse de biz Filistin'e sırtımızı dönmeyecek, Gazze için hakkı haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.   
 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: 
 "Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehit vermiş İsmail Haniyye, insanlık düşmanı katil İsrail'in alçak saldırısıyla şehit edildi. Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim şehadetini makbul eylesin. Filistin halkı başta olmak üzere tüm İslam aleminin başı sağ olsun. İnsanlığın üç maymunu oynadığı Filistin davasında, kutlu bir direniş gösteren kardeşlerimizin yanındayız. Herkes sussa, gözünü yumsa, sırtını dönse de biz Filistin'e sırtımızı dönmeyecek, Gazze için hakkı haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Karanlığın en koyu olduğu an, aydınlığın en yakın olduğu zamandır. İnanıyoruz ki aydınlık çok yakındadır. Bir sabah kardan aydınlık gelecek ve bu da Gazze’den olacak! Filistin'in zaferi, adaletin ve insan onurunun zaferi olacaktır" ifadelerini kullandı.  


İHA
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