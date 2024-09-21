Kocaeli'de Uluslararası Kıyı Temizliği günü sebebiyle denizden ve karadan çöpler toplanırken düzenlenen etkinliğe katılan ve İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği hakkında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Çamuru temizlemek için harcanan bütçe 150 milyon dolar civarındadır. Bu büyük bir tutar, ancak bu yapılmazsa Marmara Denizi'ni kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağız. Elektrik maliyetlerimiz bile yılda 700 milyon lira tutuyor. Ama denizi temizlemezsek ileride karşılaşacağımız maliyetler çok daha büyük olacak" dedi.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Devletler işbirliği ile her yıl düzenlenen Uluslararası Kıyı Temizleme Günü dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil temizleme etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilgili kurumlar ve dernekler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Karadan ve denizden temizlik yapılarak toplanan çöpler Dip Çamuru Temizleme alanında ayrıştırılmak üzere sergilendi. Çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sürekli çalışma içinde olduklarını belirten Tahir Büyükakın, "Ekosistemin kendine gelmesi için denizdeki çamuru temizliyoruz, denize balık bırakıyoruz ve akarsulara alabalık salıyoruz. Doğaya geyikler bırakıyoruz. Ekosistemi rehabilite etmek için elimizden gelen desteği vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Marmara Denizi'ni kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız"

İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliğinden bahseden Başkan Büyükakın, "Yıllar boyunca milyonlarca ton çamur İzmit Körfezi'nin doğu baseninde birikmiş. Burada toplamda 8.5 milyon metreküp çamuru temizlememiz gerekiyor. Eğer temizlemezsek, denizdeki mikroorganizmalar bu çamuru besin kaynağı olarak kullanacak ve bu da denizdeki oksijen seviyesinin düşmesine yol açacak. Sonunda deniz yüzeyinde ölümler ve kirlilik ortaya çıkacak. Marmara Denizi'ni kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu yüzden birkaç yıl önce Marmara'ya kıyısı olan şehirlerin belediyeleri ve ilgili kamu kurumları bir araya gelerek 22 maddelik bir eylem planı oluşturdu. Bu planın en önemli maddelerinden biri arıtma tesislerinin çalıştırılması ve yeni tesislerin inşa edilmesiydi. Ancak henüz hedeflere ulaşılmış değil" şeklinde konuştu.

"Kocaeli'de ön arıtma yapmadan denize bırakılan su yok"

Marmara Denizi'ne günde 5 milyon metreküp evsel atık su deşarj edildiğini ve bunun sadece yüzde 40'ı ön arıtmayla denize bırakıldığını söyleyen Başkan Büyükakın, "Kocaeli'de ise ön arıtma yapmadan denize bırakılan su yok. Kocaeli'deki tesislerimizin si 50'si ileri biyolojik arıtma yapıyor, yani hem azot hem fosfor alınıyor. Kalan yüzde 50 için de fosforun alınmasını sağlayacak bir süreç hazırlanıyor. Bu süreçler pahalı ve zor işlerdir. Mesela, çamuru temizlemek için harcanan bütçe 150 milyon dolar civarındadır. Bu büyük bir tutar, ancak bu yapılmazsa Marmara Denizi'ni kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağız. Elektrik maliyetlerimiz bile yılda 700 milyon lira tutuyor. Ama denizi temizlemezsek, ileride karşılaşacağımız maliyetler çok daha büyük olacak" ifadelerini kullandı.

"Temiz çevre bir gün değil, her gün önemsenmesi gereken bir konudur"

Gençlere seslenen Başkan Büyükakın, "Doğayı korumak, çevreyi kirletmemek hepimizin sorumluluğudur. Lavaboya dökülen atık yağlar, fazla deterjan kullanımı gibi basit görünen hatalar, arıtma tesislerinin iyi çalışmamasına sebep oluyor. Herkesin bu bilince sahip olması gerekiyor. Atıkları doğru şekilde toplamak ve geri dönüşüme kazandırmak, çevremizi daha az kirletmemizi sağlayacak. Bugün Avrupa Birliği'nin 'Sahil Temizliği Etkinlik Günü' vesilesiyle buradayız, ancak temiz çevre bir gün değil, her gün önemsenmesi gereken bir konudur. Her gün çevreye duyarlı olmalı ve bu bilinci yaymalıyız. Hepinizi daha temiz bir çevrede, uzun süre boyunca görmek dileğiyle" dedi.

İHA