Başkan Büyükakın’dan Derince’deki önemli yatırımlara yakın takip

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ilçelerde devam eden çalışmaları Ramazan ayında da yakından takip ediyor. Geçen hafta İzmit’te incelemelerde bulunan Büyükakın, dün de Derince’deydi. Özellikle bitme aşamasına gelen yeni belediye binasından detaylı bilgi aldı.

BÜYÜKAKIN PROJELERİ GÖKÇE İLE GEZDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın dün Derince’deydi. Derince Belediye Başkanı Av.Sertif Gökçe ve AK Parti Derince İlçe Başkanı Mustafa Tırpan ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede devam eden çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükakın’a Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban da eşlik etti.

BELEDİYE HİZMET BİNASI İLÇEYE ÇOK YAKIŞACAK

Başkan Büyükakın ilk olarak geçen dönem inşaatına başlanan ve artık bitme aşamasına gelen Derince Belediyesi yeni hizmet binası inşaatına gitti. Toplam 10 bin 800 m²’lik alanda 4 bodrum, 5 normal olmak üzere 9 kattan oluşan binada otopark, arşiv, teknik bölümler, ilçe belediyesi müdürlükleri, başkan ve başkan yardımcıları odaları ile 429 m²’lik meclis salonu yer alacak. Zemin ve 1.katta Komek sınıfları olması planlanıyor.

DENİZCİLER CADDESİ’NDE KAPSAMLI ALTYAPI ÇALIŞMASI

Başkan Büyükakın, buradan İSU tarafından Derince Denizciler Caddesi ile çevre cadde ve sokaklarda devam eden altyapı çalışmalarını inceledi. Bu kapsamda 4 bin 130 metre içme suyu, 3 bin 850 metre kanalizasyon, 300 metre yağmur suyu hattı yapılıyor. Ayrıca bin 870 metre içme suyu, bin 300 metre kanalizasyon hattı ve 65 metre yağmur suyu hattı bu çalışma kapsamında tamamlanacak. Bölgedeki Vural Sokak-Engin Caddesi arasındaki çalışmalar tamamlandı. Engin Caddesi-Bahar Caddesi arasındaki imalat ise devam ediyor. Kalan imalatların 2 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

YENİ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ GELİYOR

Başkan Büyükakın, Derince’de yapılacak yeni çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Derince Deniz Mahallesi’nde, eski Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nin bulunduğu alanda yeni bir kültür merkezi projesi de hayata geçiriliyor. Yaklaşık 3 dönüm alanda inşa edilecek proje kapsamında, çok amaçlı salon ve konferans salonu yer alacak. Bölgenin sosyo-kültürel hayatına büyük katkı sunması beklenen proje, ilçenin ihtiyaçlarına uygun biçimde şekillendiriliyor.

“DERİNCE’DE KONFORLU BİR YAŞAM SUNACAĞIZ”

Başkan Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe ile birlikte bu projeler ve diğer çalışmalar hakkında teknik ekipten detaylı bilgiler aldı. Devam eden projeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Büyükakın, “Derincemiz için önemli yatırımları birer birer hayata geçiriyoruz. Denizciler Caddesi’nde altyapıyı tamamen yenilemenin ardından şimdi de üstyapıyı ilçe belediyemizle birlikte prestijli hale getirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Mevcut Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nin yerine ise daha büyük ve donanımlı bir kültür merkezi kazandırarak ilçemizin önemli bir ihtiyacını daha gidermiş olacağız. Şehrimizin her köşesinde hizmeti hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz hep birlikte çalışıyoruz” dedi.



(Ömer İLGEÇ)