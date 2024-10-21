Başkan Büyükgöz Gebzelileri Kitap Fuarına Davet Etti Gebze Kitap Fuarı stantlarını gezerek yayınevleri, yazarlar ve Gebzeli kitap severlerle sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Okumaktan asla vazgeçmeyin, asla kitaba dokunmaktan vazgeçmeyin. Tüm kitap ve okuma sevdalısı Gebzeli hemşerilerimizi fuarımıza davet ediyorum” dedi

21 Ekim 2024 Pazartesi 11:26