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Başkan Büyükgöz Gebzelileri Kitap Fuarına Davet Etti

Gebze Kitap Fuarı stantlarını gezerek yayınevleri, yazarlar ve Gebzeli kitap severlerle sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Okumaktan asla vazgeçmeyin, asla kitaba dokunmaktan vazgeçmeyin. Tüm kitap ve okuma sevdalısı Gebzeli hemşerilerimizi fuarımıza davet ediyorum” dedi

Başkan Büyükgöz Gebzelileri Kitap Fuarına Davet Etti

21 Ekim 2024 Pazartesi 11:26

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gebze Kitap Fuarı’nı ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz stantları gezerek, vatandaşlarla ve fuara katılan yayın evleri temsilcileri, yazarlarla sohbet etti. 15 Temmuz Milli İrade kent Meydanı’nda kapılarını açan ve 27 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan Gebze Kitap Fuarı’nı ziyaret eden gençlerle ve vatandaşlarla sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Okumaktan asla vazgeçmeyin, asla kitaba dokunmaktan vazgeçmeyin. Mutlaka okuyun, mutlaka yazılı belgeler üzerinden meseleyi anlamaya çalışın. Bu vesileyle tüm kitap ve okuma sevdalısı Gebzeli hemşerilerimizi fuarımıza davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Yüzlerce kitap evinin yanı sıra ulusal, yerel yazarın da katılımıyla düzenlenen ve daha ilk günden kitap severlerin ilgi odağı olan Gebze Kitap Fuarı kapsamında düzenlenecek söyleşi ve panellerde; 25 Ekim Cuma saat 16.30’da Sertaç Abi, 26 Ekim Cumartesi saat 13’te Sıtkı Aslanhan, 26 Ekim Cumartesi saat 17’de Sinan Yağmur, 27 Ekim Pazar saat 14’te Fatih Duman, 27 Ekim Pazar saat 16.30’da Ali Ural Gebzelilerle bir araya gelecek.(Ömer İLGEÇ)
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