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Başkan Büyükgöz Öğretmenler Günü’nü kutladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Büyükgöz Öğretmenler Günü'nü kutladı

23 Kasım 2024 Cumartesi 11:27

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Öğretmenlerin toplumun en değerli varlığı olduğunu belirten Başkan Büyükgöz mesajında, “Bir insan yetiştirme sanatı olan öğretmenlik, en saygın, en kutsal mesleklerin başında gelmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, bilgili, kültürlü ve insanlığa yararlı bir nesil yetiştirilmesinde hayati bir öneme sahiptir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, millî kültür ve tarihimize bağlı ve evrensel değerlere açık kişiler olarak yetişmeleri için, Gebze’de ve ülkemizin her yerinde fedakârca görev yapan öğretmenlerimize minnettarız. Gelecek kuşakların en iyi şekilde yetiştirilmesi için eğitime ve öğretmenlerimize toplum olarak her türlü desteği vermeli, eğitimin kalitesini yükseltecek çalışmalara hepimiz katkıda bulunmalıyız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmen ilan edildiği bu anlamlı günde, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, ömrünü bu kutsal göreve adayan tüm öğretmenlerimize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. 
(Ömer İLGEÇ)
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