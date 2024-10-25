Başkan Büyükgöz Tarım Zirvesi Konuklarını Ağırladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, zirve için ilçeye gelen misafirleri ağırladı. Gebze’de düzenlenen Tarım Zirvesi’ne katılmak üzere ilçeye gelen yabancı konuklar, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e konuk oldu. Dünyanın farklı coğrafyalarından düzenlenen Tarım Zirvesi’ne katılmak üzere Gebze’ye gelen iş insanları ve belediye başkanlarını akşam yemeğinde ağırlayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin üreten kenti Gebze'mizde gerçekleşen Tarım Zirvesi sonrası dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen belediye başkanları, iş insanları ve konsoloslarıyla ev sahipliğimizde buluştuk. Son derece verimli geçen toplantımızda tarım sektöründe kurulabilecek iş birliklerini görüştük” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz, konuklarına Gebze’nin tarihi, kültürel ve sosyal değerlerinin yanı sıra; ar-ge, sanayi ve üretim, istihdam kapasitesine ilişkin paylaşımda bulundu.(Ömer İLGEÇ)
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