Başkan Büyükgöz Tarım Zirvesi Konuklarını Ağırladı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Tarım Zirvesi’ne katılmak üzere ilçeye gelen belediye başkanları, iş insanları ve konsolosları ağırladı. Başkan Büyükgöz konuklarıyla Gebze’nin tarihi, kültürel ve sosyal değerlerinin yanı sıra; ar-ge, sanayi, üretim ve istihdam kapasitesine ilişkin paylaşımda bulundu.

25 Ekim 2024 Cuma 10:33