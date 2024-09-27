Başkan Büyükgöz’den Gebzeli Çocuklara Hediye Kumbaralar Gebze Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Gebze Kitap Fuarı öncesinde ilçede eğitim gören öğrencilere kumbara hediye ediliyor. Gebze Belediyesi Kitap Fuarı 18-27 Ekim tarihleri arasında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenecek.

27 Eylül 2024 Cuma 11:52