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Başkan Büyükgöz’den Gebzeli Çocuklara Hediye Kumbaralar

Gebze Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Gebze Kitap Fuarı öncesinde ilçede eğitim gören öğrencilere kumbara hediye ediliyor. Gebze Belediyesi Kitap Fuarı 18-27 Ekim tarihleri arasında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenecek.

Başkan Büyükgöz'den Gebzeli Çocuklara Hediye Kumbaralar

27 Eylül 2024 Cuma 11:52

 Gebze Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Gebze Kitap Fuarı öncesinde ilçede eğitim gören öğrencilere kumbara hediye ediliyor. Fevzi Çakmak İlkokulunu ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ziyaret ettiği sınıflarda öğrencilere kumbara armağan etti. Tüm çocukları ve aileleri 18-27 Ekim tarihleri arasında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenecek Gebze Belediyesi Kitap Fuarı’na davet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tutumlu olmanın ve birikim yapmanın önemini anlattı. Çocuklara tasarruf bilinci aşılamak için ilçedeki tüm ilköğretim okullarında dağıtılan binlerce adet kumbaralarda birikecek paralarla Gebze Kitap Fuarından kitap almaları sağlanacak.
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