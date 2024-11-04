Başkan Büyükgöz’den moral ziyaretleri Başkan Büyükgöz’den hafta sonu hastalara moral ziyaretleri. Yoğun geçen hizmet trafiğine rağmen hasta ve ev ziyaretlerini ara vermeden sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tedavileri devam eden hastaları ziyaret ederek moral veriyor.

04 Kasım 2024 Pazartesi 10:26