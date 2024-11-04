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Başkan Büyükgöz’den moral ziyaretleri

Başkan Büyükgöz’den hafta sonu hastalara moral ziyaretleri. Yoğun geçen hizmet trafiğine rağmen hasta ve ev ziyaretlerini ara vermeden sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tedavileri devam eden hastaları ziyaret ederek moral veriyor.

Başkan Büyükgöz'den moral ziyaretleri

04 Kasım 2024 Pazartesi 10:26

Bu kapsamda tedavi gördükleri sağlık kuruluşları ve evlerinde ziyaret ettiği; belediye meclis üyesi Mustafa Ateş'e, belediye meclis üyesi Hasan Özdemir’in babası Ferit Özdemir'e, MHP Gebze ilçe yöneticisi Hüseyin Güngör'ün kayınvalidesi Rafiye Saraç'a, belediye personeli Kadem Dinç annesi Ayşe Dinç'e, belediye personeli Mehmet Demirci'nin babası Karabey Demirci'ye, belediye personeli Metin Sevinç'e acil şifalar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Şifa bekleyen tüm hasta kardeşlerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum” dedi.(Ömer İLGEÇ)
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