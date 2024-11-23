Başkan Çiftçi’den Öğretmenler Günü mesajı

‘Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz’ anlayışıyla çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda birçok projeyi de ilçeye kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal olduğuna dikkat çeken Başkan Çiftçi şunları dile getirdi; “Öğretmenlik, çok saygın bir meslektir. Eğitim-öğretim en büyük yükünü çeken, yavrularımızı ve geleceğimizi emanet ettiğimiz, çocuklarımızı gelecek yıllara daha iyi bir şekilde hazırlamak için var gücüyle çaba sarf eden öğretmenlerimiz, bizler için çok özel ve çok kıymetli.

“NE YAPSAK AZ”

Ülkemizin yarınlarını oluşturacak ve Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşmamızı sağlayacak nesiller, kıymetli öğretmenlerimize emanet. Bilginin gücünü, merakın önemini bize öğreten, emekleriyle, sabırlarıyla ve şefkatleriyle geleceğe umut olan öğretmenlerimiz için ne yapsak az. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, dediği gibi “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” anlayışıyla, yavrularımızın, yarınlar için büyük özveriler gösteren ve bu doğrultuda fedakarca gayret sarf eden öğretmenlerimize, teşekkürü bir borç bilirim. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”

(Ömer İLGEÇ)