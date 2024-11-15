GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Kocaman: "Kent Meydanı'nda Kocaeli'nin en büyük camisini yapıyoruz"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçeye kazandırılan Kent Meydanı'na Kocaeli'nin en büyük camisinin inşa edileceğini söyledi.

Başkan Kocaman:

15 Kasım 2024 Cuma 11:18

 Mustafa Kocaman, "Biz Bize" Gençlik Buluşmaları kapsamında Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Biz Bize programının önemine dikkat çeken Kocaman, "Sizlerin düşünceleri, fikirleri benim için çok önemlidir. Ben sizin abinizim. Sizlerin fikirleri ve düşünceleri doğrultusunda belediye çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Sizler Kartepe'nin geleceğisiniz. Geleceğimizi sizler şekillendireceksiniz" dedi. 
 Başkan Kocaman, hizmete açtıkları Genç Akademi'de İngilizce eğitimi verildiğini ifade ederek, her yıl 2 bin öğrencinin bu imkandan faydalandığını söyledi. Gençler için hayata geçirdikleri projeleri anlatan Mustafa Kocaman, "7 kapalı spor salonu yapıldı. Kapalı yüzme havuzumuz da var. 4 sosyal tesis hizmet vermektedir. 2 müze yaptık. Bin metrekare kütüphaneyi hizmete açtık. Sanat Evi’ni sizler için hizmete soktuk. Gençlik kampları yapıyoruz" diye konuştu. 
 Kartepe'nin genç bir ilçe olduğunu belirten Kocaman, "İlçemizin merkezi yoktu ve Kent Meydanı yapılarak hizmete sunuldu. Kent Meydanı'nda Kocaeli'nin en büyük camisini yapıyoruz" şeklinde konuştu 
  Kocaman, programın ardından gençleri teleferiğe götürdü.  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Engelsiz Yaşam’da ilerleme yüzde 68 Gebze Engelsiz Yaşam’da ilerleme yüzde 68
Başkan Ömeroğlu: Başkan Ömeroğlu: "Asla müsamaha göstermeyeceğiz"...
Akdurak Mahallesi için kamu yararı kararı alındı Akdurak Mahallesi için kamu yararı kararı alındı
Çöp Atlas ile çocuklarda çevre bilinci aşılandı Çöp Atlas ile çocuklarda çevre bilinci aşılandı
Büyükakın, AK Parti Başiskele’yi ağırladı Büyükakın, AK Parti Başiskele’yi ağırladı
Sanayici Caddesinin gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel Sanayici Caddesinin gecesi ayrı gündüzü ayrı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze Engelsiz Yaşam’da ilerleme yüzde 68
İnsan odaklı bir anlayışla özel gereksinimli bireylerin yanında olan Büyükşehir, Gebze Engelsiz Yaşam...

Haberi Oku