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Başkan Ömeroğlu: "Asla müsamaha göstermeyeceğiz" diyerek uyardı

Dilovası'nda vatandaşların sağlığını ve bütçesini korumak için yapılan gıda denetimleri sıklaştırıldı. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Haksız kazanca ve fahiş fiyat uygulamalarına asla müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Başkan Ömeroğlu:

15 Kasım 2024 Cuma 11:17

 Dilovası Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü ile iş birliği yaparak vatandaşların haklarını korumak ve haksız kazancı engellemek amacıyla gıda denetimlerini sürdürüyor. Bu iş birliği sayesinde denetimlerin etkinliği artırılırken, güvenli ve adil bir alışveriş ortamının sağlanması hedefleniyor. 
 Denetimlerde özellikle gıda güvenliği, etiket kontrolleri ve fiyat düzenlemeleri gibi konular ön planda tutuluyor. Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki raf ve kasa fiyatlarının uyumunu, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve hijyen şartlarını titizlikle kontrol ediyor. Bu denetimlerde eksiklik veya usulsüzlük tespit edilen işletmelere gerekli yasal yaptırımlar uygulanıyor. 
 Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, denetimlerin devam edeceğini ve vatandaşlardan gelen taleplere büyük önem verdiklerini vurguladı. Başkan Ramazan Ömeroğlu, konuya dair açıklamasında, "Haksız kazanca ve fahiş fiyat uygulamalarına asla müsamaha göstermeyeceğiz. Halkımızın menfaatlerini gözetmek, güvenli ve uygun fiyatlı ürünler sunmak adına denetimlerimizi artırdık. Hem vatandaşlarımızın cebini hem de sağlığını korumak önceliğimizdir" ifadelerini kullandı. 


İHA
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