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Başkan Ömeroğlu, Kariyer Günleri'nde Öğrencilerle Buluştu.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğine katıldı.

Başkan Ömeroğlu, Kariyer Günleri'nde Öğrencilerle Buluştu.

21 Kasım 2024 Perşembe 13:09

Okulun konferans salonunda gerçekleşen programda hayatına dair merak edilenleri anlatan Ömeroğlu, belediye başkanlığı görevi süresince yaptığı hizmetlerden de bazı örnekler sundu.

Samimi bir atmosferde geçen etkinlikte öğrenciler, Başkan Ömeroğlu’na meslek yaşamıyla ilgili sorular yöneltti. belediye başkanlığına uzanan yolculuğunu, karşılaştığı zorlukları ve bu süreçteki başarı sırlarını öğrencilere aktardı.

EĞİTİME DESTEK OLMAYA DA DEVAM

Her daim eğitime destek olduklarını ve devam edeceklerini belirten Başkan Ömeroğlu gençlerimiz ile bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu ifade etti.

Etkinlik sonunda, bu tür buluşmaların öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağladığı, iletişim becerilerini güçlendirdiği ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olduğu vurgulandı.

Programın sonunda, Yıl port Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Onursal Öztürk, etkinliğe katılımından dolayı Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’na teşekkür ederek bir plaket takdim etti.
(Ömer İLGEÇ)

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