Başkan Ömeroğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı

Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ömeroğlu, mesajında 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin milletimizin azim ve kararlılığıyla bertaraf edildiğini vurguladı.

Başkan Ömeroğlu’nun mesajı şöyle:"15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin demokrasiye olan inancını ve vatan sevgisini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiği, destansı bir direnişin yaşandığı bir gece olarak tarihe geçmiştir. Aziz milletimiz, tankların, uçakların ve mermilerin karşısında canını ortaya koyarak, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmıştır.

DİLOVASI HALKI MEYDANLARDAYDI

Ülkemizde olduğu gibi, Dilovası halkı çoluk çocuk demeden darbenin ilk saatlerinde meydana çıkarak tüm fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu beyan etmiştir.

O karanlık gecede şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Onların cesareti ve fedakarlığı, bağımsızlığımızın ve demokrasimizin teminatı olmuştur. Bizler de onların emanetine sahip çıkarak, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

15 Temmuz, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin ne kadar güçlü olduğunu, milletimizin her türlü tehdide karşı tek yürek olabildiğini göstermiştir. Bu vesileyle, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.