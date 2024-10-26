İlçeye hak ettiği projeleri kazandırmak için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini dile getiren Başkan Sezer, yeni hizmetler için hemşehrileri ile istişarenin önemine değindi. Vatandaşlar ve esnaflar ise sürekli halk arasında olmaya özen gösteren Başkan Sezer’e ziyaretleri için teşekkür ettiler.
BAŞKAN SEZER VATANDAŞLAR VE ESNAFLA BULUŞTU
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. V
İlçeye hak ettiği projeleri kazandırmak için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini dile getiren Başkan Sezer, yeni hizmetler için hemşehrileri ile istişarenin önemine değindi. Vatandaşlar ve esnaflar ise sürekli halk arasında olmaya özen gösteren Başkan Sezer’e ziyaretleri için teşekkür ettiler.