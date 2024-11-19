Başkan Söğüt: "Hayallerinizden asla vazgeçmeyin" Gençlerle okulda bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Hayallerinizden ve hedeflerinizden asla vazgeçmeyin" dedi.

19 Kasım 2024 Salı 10:48