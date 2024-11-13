Belediyeden Emniyete Araç Desteği

Gebze Belediyesi’nden İlçe Emniyeti’ne araç desteği. Gebze Belediyesi tarafından alınan 8 araç Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gebze Belediyesi özkaynaklarıyla satın alınan 8 aracı Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili’ye teslim eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Kurumlarımızla uyum içerisinde çalışmayı sürdürüyoruz. Özkaynaklarımızla satın aldığımız 8 aracı kamu hizmetlerinde kullanılması için emniyet teşkilatımıza teslim ettik.

MÜDÜR BİLGİLİ’DEN DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Rabbim kaza, bela vermesin. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili de emniyet teşkilatına katkılarından ve desteklerinden ötürü Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür etti.

(Ömer İLGEÇ)