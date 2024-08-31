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Belgesel Tadında 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutluyor Yetkilileri Afyon Kolonkayası Şehitliğine Sahip Çıkmaya Davet Ediyorum

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Taarruzun yıl dönümün da Milli Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı na Afyon Kolonkaya Şehitliğinin Perişan halı ve sahipsizliği ile ilgili mektubunuzu bir kez daha www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com da yayınlıyoruz

Belgesel Tadında 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutluyor Yetkilileri Afyon Kolonkayası Şehitliğine Sahip Çıkmaya Davet Ediyorum

31 Ağustos 2024 Cumartesi 09:34

Devlet  ve millet  olarak Kurtuluş Savaşı  Afyon Kolonkaya Cephesi Şehltlerine Vefa Borcumuzu Ödemeliyiz diyoruz

Milli Savunma Bakanı na Kolonkaya Şehitliği Mektubu 




Kurtuluş Savaşının son kurşunu  Balıkesir Bandırma nın 18 Eylül 1921 de kurtuljşun d atan ve 1921 yılında kurulan Kocaeli Gurup Komutanlığı erlerinden şehit olanlarının isim listesini yayınlıyoruz




BÜYÜK TARUZ İLE İLGİLİ  DAHA  ÖNCE YAZDIĞIM  MAKALELER 

Bugün büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesinin 100. yılı kutlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün  “..ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri ..” diye  emir verip Yunanlıları  İzmir’de denize dökmek üzere emir verdiği Afyon ve Kütahya Dumlupınar  bölgesinde  yıllardan beri belgeseller çekip araştırmalar yapıyoruz.
Geçtiğimiz yıl Afyon bölgesinde  belgesel çekimleri yaparken Dönemin Afyon valisi  Sn Gökmen Çiçek beyle yaptığımız belgesel söyleşiyi sizlerle paylaşıyorum.
Büyük Taarruzda Kocaeli Komutanlığı
Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yıl dönümü coşku ile kutlanırken önemli bir olayı daha gündeme getiriyoruz.
Kocaeli Bölgesi İngiliz ve Yunanlılar tarafından işgale uğramasına rağmen  Kurtuluş Savaşı’nda çok önemli başarılara imza attı.
Bizzat Atatürk tarafından Afyon Kocatepe’den komuta edilen büyük taarruzun kazanılmasında  önemli görevler alıp Yunan komutanını esir alan Kocaeli Gurup Komutanlığı ile  ilgili Kocaeli Valisi ve Kocaeli Büyükşehir Başkanlığı  çalışma yapmalı.  
Kocaeli Gurup Komutanlığı ile ilgili daha önce hazırladığımız  Gebze Gazetesi’nde yayınlanan yazımı sizlerle paylaşıyorum.
Afyon İstiklal Tanıtım Merkezi
Malazgirt meydan muharebesinden Kurtuluş Savaşı’na zaferler tarihimizin sergilendiği , Afyon İstiklal tanıtım merkezinin açılış töreni ile   İlgili 4 yıl önce  hazırladığımız belgeselli tanıtım sinevizyonunu  sizlerle paylaşıyor , İstiklal tanıtım  merkezini gezmenizi tavsiye ediyoruz.
Fetihler ve Zaferler Ayı Ağustos
Medeniyetlerin ve toplumların önemli tarihleri vardır. Türk Milleti’nin tarihinde hiç kuşkusuz Ağustos ayı çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü, 26 Ağustos  1071’den  30  Ağustos 1922’ye  Ağustos ayı  zaferler tarihimize atın harflerle  geçen bir çok zaferlerle  anılmakta. Dört gün önce 26 Ağustos Malazgirt Zaferini kutladık,  bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayacağız. Bu ay da öyle önemli zaferler elde ettik ki tarih boyunca, kutlamak birbirlerini takip ediyor. Malazgirt, Kosova, Otlukbeli, Büyük Taarruz, Mohaç, Çaldıran, Estergon, Mercidabık gibi önemli zaferlerin hepsi Ağustos ayında yaşandı. Devri Alem Belgesel ekibi olarak bizlerde kültür ve medeniyet tarihimize damga vuran bu önemli zaferleri yerinde araştırıyor, tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Hazırladığımız Belgesel ve yazılarla tarihe olan vefa borcumuzu ödemeye çalışırken, zamana da noterlik yapıyoruz.
Mazgirt, Muş, Ahlat bölgelerinde yaptığımız araştırma ve gerçekleştirdiğimiz belgesel çekimleri, Malazgirt Zaferi kutlamaları bizlerde büyük heyecana yol açarken, her yeni çalışma bizlerin şevkini de artıyor. Adeta tarihi sil baştan yeniden yazar gibi öğrendiğimiz her yeni bilgi gelecek adına bizleri daha iyi işlere imza atmaya yöneltiyor.  
30 Ağustos zafer bayramını coşku ile kutladığımız bu günde Ağustos ayında   kazanılan zaferlerden bazılarını  kısaca  hatırlatmak  istiyorum.
AĞUSTOS AYI ZAFERLERİMİZ
1071: Malazgirt zaferi
1389: Birinci Kosova zaferi
1473: Otlukbeli zaferi
1480: Otranto zaferi
1484: Akkirman kalesinin fethi
1514: Çaldıran zaferi
1516: Antep’in fethi
1516: Yavuz Sultan Selim Han’ın Halep’i fethi
1519: Barbaros Hayrettin Paşa’nın Cezayir’i fethi
1521: Belgrad’ın fethi
1526: Mohaç zaferi
1551: Trablusgarp’ın fethi
1552: Turgut Reis komutasındaki Türk Donanması, Andrea Dorya komutasında ki donanmayı yenerek ponza zaferini kazandı.
1571: Kıbrıs’ın fethi
1633: Ermenistan’ın fethi
1645: Osmanlı ordularının Girit’e çıkışı
1501: Mora’nın fethi
1501: Navarin kalesinin fethi
1516: Mercidabık zaferi
1534: Barbaros Hayrettin Paşa’nın Tunus’u fethi
1534: Kars’ın fethi
1537: Korfu adasının fethi
1539: Sırbistan Kastelnovo zaferi
1543: Barbaros Hayrettin Paşanın Fransa’nın Nis kalesini fethi
1545: Estergon kalesinin fethi
1571: Magosa kuşatması
1616: Girit’te Hanya kalesinin fethi
1635: Erivan’ın fethi
1678: Ukrayna’nın fethi
1826: Türk ordularının Atina’ya girişi
1915: Çanakkale Conkbayırı zaferi
1919: Muş ve Bitlis’in Ruslardan geri alınması
1922: Büyük taarruz ve Dumlupınar zaferi
Evet,  tarihi eşsiz zaferlerle dolu Türk Milleti, her Ağustos’u farklı bir heyecanla karşılıyor. Türklere Anadoluyu ebedi yurt kılan 1071 Mazgirt’ten, Anadolu’yu işgale kalkışan sömürgecilere karşı elde edilen 1922 Büyük Taarruz Zaferi’ne kadar bu eşsiz geçmişi bizler araştırmaya ve geleceğe kaynak oluşturmaya devam edeceğiz. (Gebze Gazetesi)
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