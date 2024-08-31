Belgesel Tadında 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutluyor Yetkilileri Afyon Kolonkayası Şehitliğine Sahip Çıkmaya Davet Ediyorum

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Taarruzun yıl dönümün da Milli Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı na Afyon Kolonkaya Şehitliğinin Perişan halı ve sahipsizliği ile ilgili mektubunuzu bir kez daha www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com da yayınlıyoruz

Devlet ve millet olarak Kurtuluş Savaşı Afyon Kolonkaya Cephesi Şehltlerine Vefa Borcumuzu Ödemeliyiz diyoruz

Milli Savunma Bakanı na Kolonkaya Şehitliği Mektubu

Kurtuluş Savaşının son kurşunu Balıkesir Bandırma nın 18 Eylül 1921 de kurtuljşun d atan ve 1921 yılında kurulan Kocaeli Gurup Komutanlığı erlerinden şehit olanlarının isim listesini yayınlıyoruz

BÜYÜK TARUZ İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE YAZDIĞIM MAKALELER

Bugün büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesinin 100. yılı kutlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “..ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri ..” diye emir verip Yunanlıları İzmir’de denize dökmek üzere emir verdiği Afyon ve Kütahya Dumlupınar bölgesinde yıllardan beri belgeseller çekip araştırmalar yapıyoruz.

Geçtiğimiz yıl Afyon bölgesinde belgesel çekimleri yaparken Dönemin Afyon valisi Sn Gökmen Çiçek beyle yaptığımız belgesel söyleşiyi sizlerle paylaşıyorum.

Büyük Taarruzda Kocaeli Komutanlığı

Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yıl dönümü coşku ile kutlanırken önemli bir olayı daha gündeme getiriyoruz.

Kocaeli Bölgesi İngiliz ve Yunanlılar tarafından işgale uğramasına rağmen Kurtuluş Savaşı’nda çok önemli başarılara imza attı.

Bizzat Atatürk tarafından Afyon Kocatepe’den komuta edilen büyük taarruzun kazanılmasında önemli görevler alıp Yunan komutanını esir alan Kocaeli Gurup Komutanlığı ile ilgili Kocaeli Valisi ve Kocaeli Büyükşehir Başkanlığı çalışma yapmalı.

Kocaeli Gurup Komutanlığı ile ilgili daha önce hazırladığımız Gebze Gazetesi’nde yayınlanan yazımı sizlerle paylaşıyorum.

Afyon İstiklal Tanıtım Merkezi

Malazgirt meydan muharebesinden Kurtuluş Savaşı’na zaferler tarihimizin sergilendiği , Afyon İstiklal tanıtım merkezinin açılış töreni ile İlgili 4 yıl önce hazırladığımız belgeselli tanıtım sinevizyonunu sizlerle paylaşıyor , İstiklal tanıtım merkezini gezmenizi tavsiye ediyoruz.

Fetihler ve Zaferler Ayı Ağustos

Medeniyetlerin ve toplumların önemli tarihleri vardır. Türk Milleti’nin tarihinde hiç kuşkusuz Ağustos ayı çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü, 26 Ağustos 1071’den 30 Ağustos 1922’ye Ağustos ayı zaferler tarihimize atın harflerle geçen bir çok zaferlerle anılmakta. Dört gün önce 26 Ağustos Malazgirt Zaferini kutladık, bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayacağız. Bu ay da öyle önemli zaferler elde ettik ki tarih boyunca, kutlamak birbirlerini takip ediyor. Malazgirt, Kosova, Otlukbeli, Büyük Taarruz, Mohaç, Çaldıran, Estergon, Mercidabık gibi önemli zaferlerin hepsi Ağustos ayında yaşandı. Devri Alem Belgesel ekibi olarak bizlerde kültür ve medeniyet tarihimize damga vuran bu önemli zaferleri yerinde araştırıyor, tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Hazırladığımız Belgesel ve yazılarla tarihe olan vefa borcumuzu ödemeye çalışırken, zamana da noterlik yapıyoruz.

Mazgirt, Muş, Ahlat bölgelerinde yaptığımız araştırma ve gerçekleştirdiğimiz belgesel çekimleri, Malazgirt Zaferi kutlamaları bizlerde büyük heyecana yol açarken, her yeni çalışma bizlerin şevkini de artıyor. Adeta tarihi sil baştan yeniden yazar gibi öğrendiğimiz her yeni bilgi gelecek adına bizleri daha iyi işlere imza atmaya yöneltiyor.

30 Ağustos zafer bayramını coşku ile kutladığımız bu günde Ağustos ayında kazanılan zaferlerden bazılarını kısaca hatırlatmak istiyorum.

AĞUSTOS AYI ZAFERLERİMİZ

1071: Malazgirt zaferi

1389: Birinci Kosova zaferi

1473: Otlukbeli zaferi

1480: Otranto zaferi

1484: Akkirman kalesinin fethi

1514: Çaldıran zaferi

1516: Antep’in fethi

1516: Yavuz Sultan Selim Han’ın Halep’i fethi

1519: Barbaros Hayrettin Paşa’nın Cezayir’i fethi

1521: Belgrad’ın fethi

1526: Mohaç zaferi

1551: Trablusgarp’ın fethi

1552: Turgut Reis komutasındaki Türk Donanması, Andrea Dorya komutasında ki donanmayı yenerek ponza zaferini kazandı.

1571: Kıbrıs’ın fethi

1633: Ermenistan’ın fethi

1645: Osmanlı ordularının Girit’e çıkışı

1501: Mora’nın fethi

1501: Navarin kalesinin fethi

1516: Mercidabık zaferi

1534: Barbaros Hayrettin Paşa’nın Tunus’u fethi

1534: Kars’ın fethi

1537: Korfu adasının fethi

1539: Sırbistan Kastelnovo zaferi

1543: Barbaros Hayrettin Paşanın Fransa’nın Nis kalesini fethi

1545: Estergon kalesinin fethi

1571: Magosa kuşatması

1616: Girit’te Hanya kalesinin fethi

1635: Erivan’ın fethi

1678: Ukrayna’nın fethi

1826: Türk ordularının Atina’ya girişi

1915: Çanakkale Conkbayırı zaferi

1919: Muş ve Bitlis’in Ruslardan geri alınması

1922: Büyük taarruz ve Dumlupınar zaferi

Evet, tarihi eşsiz zaferlerle dolu Türk Milleti, her Ağustos’u farklı bir heyecanla karşılıyor. Türklere Anadoluyu ebedi yurt kılan 1071 Mazgirt’ten, Anadolu’yu işgale kalkışan sömürgecilere karşı elde edilen 1922 Büyük Taarruz Zaferi’ne kadar bu eşsiz geçmişi bizler araştırmaya ve geleceğe kaynak oluşturmaya devam edeceğiz. (Gebze Gazetesi)