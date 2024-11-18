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BELGESEL TADINDA DÜZCE'DEN BOLU'YA CANLI YAYINLI DEVRİ ALEM

İsmail Kahraman'ın 18.11.2024 tarihli makalesi.

BELGESEL TADINDA DÜZCE'DEN BOLU'YA CANLI YAYINLI DEVRİ ALEM

18 Kasım 2024 Pazartesi 09:49



BOLULU AVNİ AKYOL VE VEHBİ KOÇ İLE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINDAN MERHUM AVNİ AKYOL'UN ADINA YAPILAN DÜZCE ÖĞRETMEN EVİNDE KONAKLARKEN ÜNLÜ SANAYİCİ VEHBİ KOÇ'A VE AVNİ AKYOL İLE 35 YIL ÖNCE GEBZE ARÇELİK FABRİKASI'NDA YAŞADIĞIM GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİ.

https://www.facebook.com/share/p/1JhPGyxiTF/?mibextid=WC7FNe

İKTAV KÜTÜPHANEMİZE KİTAP HEDİYESİ

DÜZCE VALİLİĞİ VE DÜZCE BELEDİYESİ KÜLTÜR HİZMETİ OLARAK HAZIRLANAN KİTAPLARI İKTAV www.iktav.com ARAŞTIRMA MERKEZİ KÜTÜPHANEMİZE HEDİYE EDEN DÜZCELİ YETKİLİLERE TEŞEKKÜR EDERİZ.

https://www.facebook.com/share/p/15LEFCS9Z4/?mibextid=WC7FNe

İKTAV KÜTÜPHANEMİZ TÜM ARAŞTIRMACILARIN HİZMETİNDE

https://www.youtube.com/watch?v=ubjZhwRe_Go

40 YILLIK ARKADAŞIM İLE CANLI MAKALE

DÜZCE ÜNÜVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ GEBZE GAZETESİNİN 40 YIL ÖNCE İLK MUHABİRLERİNDEN İLYAS TEMEL ŞAFAKLA www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA GEÇMİŞ GÜNLERİ KONUŞTUK.

https://www.facebook.com/share/v/15YNmxLeWK/?mibextid=WC7FNe

DÜZCE VALİLİĞİ BASIN MÜDÜRÜ VE DÜZCE KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLERİ İLE DÜZCE ÜZERİNE KONUŞTUK.

https://www.facebook.com/share/p/19VcEZrGxT/?mibextid=WC7FNe

DÜZCE ERDEMLİLER VAKFI BAŞKANI VE YÖNETİMİ İLE DÜZCE'DE VAKIF MEDENİYETİ VE VAKIF BİLİNCİ ÜZERİNE GÖRÜŞ ALIŞ VERİŞİNDE BULUNDUK.

İlgi alaka ve misafirperverlikleri için Düzce Üniversitesinin çok değerli hocası Gebze’den baba dostu sn İlyas hoca Vakıf insanı Hasan bey Düzce kültür ve basın müdürlerine Düzce Belgeseli ve Fındık tadında teşekkür ederiz.

https://www.youtube.com/watch?v=_nC-EgiU0UE

İsmail kahraman (www.ismailkahraman.net)

TGRT Devri Alem belgesel yönetmeni (www.devrialem.tv)


DÜZCEDE FINDIKÇILIĞIN 130 YILLIK TARİHİ İLE İLGİLİ 6 Temmuz 2024İsmail Kahraman TARİHLİ BELGESELCİNİN NOT DEFTERİNDE YAYINLANAN MAKALEM

https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2024/07/06/duzcede-findikciligin-130-yillik-tarihi/

DÜZCDE FINDIKÇILIĞIN 130 YILLIK TARİHİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI DOÇ DR ŞEMSETTİN KULAÇ GÜMÜŞOVA ZİRAAT ODASI BAŞKANI MAFİL TAVLİ VE MEDYA İLETİŞİM BİRLİĞİ SÖZCÜSÜ DUAYEN GAZETECİ EROL TAYHAN AN İTİBARİ İLE http://www.devrialem.tv ve http://www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINIDA DÜZCE DE 130 YILLIK FINDIKÇILIK TARİHİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERİP BELGESEL YÖNETMENİ http://www.ismailkahraman.net SORULARINI CEVAPLANDIRIYORLAR.

https://www.facebook.com/share/v/gTcqUcCMN9fNyrK7/?mibextid=WC7FNe

VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİMİZ

Kültür Bakanlığı Sinema genel müdürlüğü katkıları ile 2020 yılının da ilim kültür tarih araştırmaları merkezi http://www.iktav.com kültür hizmeti olarak çektiğimiz vatan yahut Fındık Belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz.

BELGESEL TADINDA DÜZCE'DE DEVRİ ALEM

EVLİYA ÇELEBİ'NİN İZİNDE ANADOLUDA VAKIFLAR MEDENİYETİ BELGESEL ÇEKİMLERİ İÇİN GELDİĞİMİZ DÜZCE DE GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANI SN MUZAFFER COŞKUN BEYİ ZİYARET EDEREK BİRÇOK TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI http://www.devrialem.tv OLARAK BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK.

İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ http://www.iktav.com OLARAK YAYINLANMASINA DESTEK VERDİĞİMİZ KİTAPLARIMIZDAN HEDİYE ETTİK. VERDİĞİ BİLGİLER VE MİSAFİRPERVERLİĞİ VE PAYLAŞIMI İÇİN KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDER BAŞARILAR DİLERİZ (Makalenin devamı https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2024/07/06/duzcede-findikciligin-130-yillik-tarihi/)

BOLU GÖLCÜK GÖLÜ'NDE ÇEVRE KATLİAMI

ŞEHZADELER ŞEHRİ BOLUDA EN GÜZEL DOĞAL GÜZELLİĞİ GÖLCÜK GÖLÜNDE ÇEVRE KATLİAMI VE SU ÇEKİLMESİ www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com AN İTİBARİ İLE CANLI YAYIN DA GAZETEMİZİN KURUCUSU VE DEVRİ ALEM BELGESEL YÖNETMENİ www.ismailkahraman.net BİLGİ VERİYOR.

https://www.facebook.com/share/v/18NMMbW61o/?mibextid=WC7FNe

BOLUNUN MANEVİ ÖNDERİ HAYRETTİNİ TOKADI

BOLUNUN MANEVİ ÖNDERLERİNDEN HAYRETTİNİ TOKADI HAZRETLERİNİN TÜRBESİNDEN CANLI YAYIN

https://www.facebook.com/share/v/14bfAmiKmX/?mibextid=WC7FNe

BOLUDA VAKIF MEDENİYETİ CANLI YAYINDA

ŞEHZADELER ŞEHRİ BOLUDA TARİHİ VAKIF MEDENİYETİ ESERLERİMİZ CANLI YAYINDA

https://www.facebook.com/share/v/19MGNLo6qZ/?mibextid=WC7FNe

BOLUNUN MANDVİ ÖNDERİ HAYRETTİNİ TOKADI

BOLUNUN MANEVİ ÖNDERLERİNDEN HAYRETTİNİ TOKADI HAZRETLERİNİN TÜRBESİNDEN CANLI YAYIN

https://www.facebook.com/share/v/14bfAmiKmX/?mibextid=WC7FNe

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