BELGESEL TADINDA HIZLI TRENLE İSTANBUL'DAN ANKARA'YA CANLI YAYINLI KÜLTÜR YOLCULUĞU

AN İTİBARİ İLE İSTANBUDAN ANKARAYA HZLI TRENLE KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİMZDE www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINLARI İLE BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM
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GEBZEDEN İZMİTE BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLA BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM
An itibari ile adını Türkiye’nin bilim teknoloji sanayi tarım turizm ticaret ve kültür şehri Kocaeli de Devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv ve Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayında tarih ve kültür yolculuğumuz belgesel tadında devam ediyor
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BELGESEL TADINDA www.kocaeliarsivi.com KOCAELİ BÖLGESİ GENEL BİLGİ ARŞİVİ
BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLA SAKARYA DA HIZLI TRENLE TARİH VE KÜLTÜR YOLCULUĞUMUZ DEVAM EDİYOR
An itibari ile adını Türkiye’nin üçüncü büyük ırmağından alan https://www.youtube.com/watch?
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SAKARYA VALİSİ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ
https://www.gebzegazetesi.com/
HIZLI TRENLE BİLECİK DEN CANLI YAYIN
An itibari ile adını Osmanlı’dan Türkiye cumhuriyetine önemli bir yere sahip. Osmanlı devletine KuruLuşuna ev sahipliği yapan https://m.youtube.com/watch?v=
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TÜRKİYE CUMHYRİYETİNİN İLK SANAYİ KURULUŞLARINDAN BOZÜYÜK KERESTE FABRİKASI TARŞHİ BELGESELİ
https://www.youtube.com/watch?
HIZLI TRENLE ESKİŞEHİR. DEN CANLI YAYIN
An itibari ile adını Osmanlı’dan Türkiye cumhuriyetine önemli bir yere sahip. Osmanlı devletine KuruLuşuna ev sahipliği Sakarya nehrinin doğduğu. https://www.youtube.com/watch?
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KÜLTÜR BAŞKENTİ ESKİŞEHİR BELGESELİ
https://www.youtube.com/watch?
SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİNİN YAPILDIĞI ANKARA POLATLI VE HAYMANADAN CANLI YAYIN
An itibari ile adını Osmanlı’dan Türkiye cumhuriyetine önemli bir yere sahip. Kuruluş ve kurtuluş destanın gerçekleştiği Sakarya nehrinin Porsuk ırmağı ile birleştiği Gordion antik kenti ve Yassıhüyük e ev sahipliği yapan https://www.youtube.com/watch?
Sakarya nehri boyları Kurtuluş savaşı nın önemli cephelerinden Sakarya meydan muharebesini. Yapıldığı şehitler diyarı Polatlı da Devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv ve Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com belgesel tadında canlı yayında
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SAKARYA MEYDAN MHHAREBESİ İLE İLGİLİ HAZIRLADIĞIMIZ BELGESELLER
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ANKARA TREN GARINDAN BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN