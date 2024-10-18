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BELGESEL TADINDA HIZLI TRENLE İSTANBUL'DAN ANKARA'YA CANLI YAYINLI KÜLTÜR YOLCULUĞU

İsmail Kahraman'ın 18.10.2024 tarihli makalesi.

BELGESEL TADINDA HIZLI TRENLE İSTANBUL'DAN ANKARA'YA CANLI YAYINLI KÜLTÜR YOLCULUĞU

18 Ekim 2024 Cuma 09:42



AN İTİBARİ İLE İSTANBUDAN ANKARAYA HZLI TRENLE KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİMZDE www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINLARI İLE BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM

https://www.facebook.com/share/v/wiSjrgFgSw5HdDG9/?mibextid=WC7FNe

GEBZEDEN İZMİTE BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLA BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM

An itibari ile adını Türkiye’nin bilim teknoloji sanayi tarım turizm ticaret ve kültür şehri Kocaeli de Devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv ve Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayında tarih ve kültür yolculuğumuz belgesel tadında devam ediyor

https://www.facebook.com/share/v/ayHjxUrNEtEULGRb/?mibextid=WC7FNe

BELGESEL TADINDA www.kocaeliarsivi.com KOCAELİ BÖLGESİ GENEL BİLGİ ARŞİVİ

BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLA SAKARYA DA HIZLI TRENLE TARİH VE KÜLTÜR YOLCULUĞUMUZ DEVAM EDİYOR

An itibari ile adını Türkiye’nin üçüncü büyük ırmağından alan https://www.youtube.com/watch?v=Rz1DWgY_GDc Sakarya ilimizin Sapanca Adapazarlı Sakarya nehri boyları Ali Fuat paşa ve geyvede Devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv ve Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayında

https://www.facebook.com/share/v/aNvSyDztGJAFrb4H/?mibextid=WC7FNe
SAKARYA VALİSİ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ

https://www.gebzegazetesi.com/sakarya-valisi-ile-sakarya-nehri-kenarinda-belgesel-cekimi-yaptik-makale,4060.html

HIZLI TRENLE BİLECİK DEN CANLI YAYIN

An itibari ile adını Osmanlı’dan Türkiye cumhuriyetine önemli bir yere sahip. Osmanlı devletine KuruLuşuna ev sahipliği yapan https://m.youtube.com/watch?v=YwsFH6KYZ0c. Bilecik Sakarya nehri boyları Osmaneli Vezirhan Bilecik ve Bozüyük de Devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv ve Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com belgesel tadında canlı yayında

https://www.facebook.com/share/v/Z8nnc4sr78p31JkT/?mibextid=WC7FNe

TÜRKİYE CUMHYRİYETİNİN İLK SANAYİ KURULUŞLARINDAN BOZÜYÜK KERESTE FABRİKASI TARŞHİ BELGESELİ
https://www.youtube.com/watch?v=h3xjP9_-W98


HIZLI TRENLE ESKİŞEHİR. DEN CANLI YAYIN

An itibari ile adını Osmanlı’dan Türkiye cumhuriyetine önemli bir yere sahip. Osmanlı devletine KuruLuşuna ev sahipliği Sakarya nehrinin doğduğu. https://www.youtube.com/watch?v=kHoP_eCYEYg Sakarya nehri boyları Kurtuluş savaşı nın önemli cephelerinden yunusemre Nasrettin hoca ve Battalgazi diyarı Eskişehir de Devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv ve Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com belgesel tadında canlı yayında

https://www.facebook.com/share/v/f2ZT9aB9WUQAq29U/?mibextid=WC7FNe

KÜLTÜR BAŞKENTİ ESKİŞEHİR BELGESELİ

https://www.youtube.com/watch?v=_xRLKK6AlFg

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİNİN YAPILDIĞI ANKARA POLATLI VE HAYMANADAN CANLI YAYIN

An itibari ile adını Osmanlı’dan Türkiye cumhuriyetine önemli bir yere sahip. Kuruluş ve kurtuluş destanın gerçekleştiği Sakarya nehrinin Porsuk ırmağı ile birleştiği Gordion antik kenti ve Yassıhüyük e ev sahipliği yapan https://www.youtube.com/watch?v=hoV7ixO2LV8@
Sakarya nehri boyları Kurtuluş savaşı nın önemli cephelerinden Sakarya meydan muharebesini. Yapıldığı şehitler diyarı Polatlı da Devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv ve Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com belgesel tadında canlı yayında

https://www.facebook.com/share/v/NuALkdC9t3ygr6Ts/?mibextid=WC7FNe

SAKARYA MEYDAN MHHAREBESİ İLE İLGİLİ HAZIRLADIĞIMIZ BELGESELLER

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQBRlDVUBGvR08ZY6tCQCGqf

ANKARA TREN GARINDAN BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN
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