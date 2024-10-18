BELGESEL TADINDA HIZLI TRENLE İSTANBUL'DAN ANKARA'YA CANLI YAYINLI KÜLTÜR YOLCULUĞU





AN İTİBARİ İLE İSTANBUDAN ANKARAYA HZLI TRENLE KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİMZDE AN İTİBARİ İLE İSTANBUDAN ANKARAYA HZLI TRENLE KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİMZDE

ve

CANLI YAYINLARI İLE BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM

GEBZEDEN İZMİTE BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLA BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM

An itibari ile adını Türkiye’nin bilim teknoloji sanayi tarım turizm ticaret ve kültür şehri Kocaeli de Devri alem belgesel tv programı

ve Gebze gazetesi

canlı yayında tarih ve kültür yolculuğumuz belgesel tadında devam ediyor

BELGESEL TADINDA

KOCAELİ BÖLGESİ GENEL BİLGİ ARŞİVİ

BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLA SAKARYA DA HIZLI TRENLE TARİH VE KÜLTÜR YOLCULUĞUMUZ DEVAM EDİYOR

An itibari ile adını Türkiye’nin üçüncü büyük ırmağından alan

Sakarya ilimizin Sapanca Adapazarlı Sakarya nehri boyları Ali Fuat paşa ve geyvede Devri alem belgesel tv programı

ve Gebze gazetesi

canlı yayında

SAKARYA VALİSİ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ

HIZLI TRENLE BİLECİK DEN CANLI YAYIN

An itibari ile adını Osmanlı’dan Türkiye cumhuriyetine önemli bir yere sahip. Osmanlı devletine KuruLuşuna ev sahipliği yapan

. Bilecik Sakarya nehri boyları Osmaneli Vezirhan Bilecik ve Bozüyük de Devri alem belgesel tv programı

ve Gebze gazetesi

belgesel tadında canlı yayında

TÜRKİYE CUMHYRİYETİNİN İLK SANAYİ KURULUŞLARINDAN BOZÜYÜK KERESTE FABRİKASI TARŞHİ BELGESELİ



HIZLI TRENLE ESKİŞEHİR. DEN CANLI YAYIN

An itibari ile adını Osmanlı’dan Türkiye cumhuriyetine önemli bir yere sahip. Osmanlı devletine KuruLuşuna ev sahipliği Sakarya nehrinin doğduğu.

Sakarya nehri boyları Kurtuluş savaşı nın önemli cephelerinden yunusemre Nasrettin hoca ve Battalgazi diyarı Eskişehir de Devri alem belgesel tv programı

ve Gebze gazetesi

belgesel tadında canlı yayında



KÜLTÜR BAŞKENTİ ESKİŞEHİR BELGESELİ

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİNİN YAPILDIĞI ANKARA POLATLI VE HAYMANADAN CANLI YAYIN

An itibari ile adını Osmanlı’dan Türkiye cumhuriyetine önemli bir yere sahip. Kuruluş ve kurtuluş destanın gerçekleştiği Sakarya nehrinin Porsuk ırmağı ile birleştiği Gordion antik kenti ve Yassıhüyük e ev sahipliği yapan

Sakarya nehri boyları Kurtuluş savaşı nın önemli cephelerinden Sakarya meydan muharebesini. Yapıldığı şehitler diyarı Polatlı da Devri alem belgesel tv programı

ve Gebze gazetesi

belgesel tadında canlı yayında

SAKARYA MEYDAN MHHAREBESİ İLE İLGİLİ HAZIRLADIĞIMIZ BELGESELLER