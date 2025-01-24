BELGESEL TADINDA ORMANCILIK TARİHİMİZİN 185 YILLIK GEÇMİŞİNE KÜLTÜR YOLCULUĞU

Geçmişten Günümüze Ormancılık Tarihi

Daha küçük yaşlarda iken, orman ve maden mühendisi olma isteğim vardı. Kader, bizi gazeteci yaptı. 45 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda orman, ağaç, su, dağ, ırmak, ova ve çiçeklere çok ayrı bir değer verdim. Geçtiğimiz yıl, Ormancılık Teşkilatı’nın 180. yılı anısına, Orman Genel Müdürlüğü’nün desteği ile, Geçmişten Gümümüze Ormancılık Tarihi belgeselimizle Orman Genel Müdürlüğü’nün 180 yıllık muhteşem tarihini gözler önüne serdik. Araştırarak geleceğe bilgi ve belge bıraktık.



https://www.youtube.com/watch?v=MwKTawP-irY



Bozüyük Tarihi Kereste Fabrikası Belgeseli

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, Bozüyük Kereste Fabrikası’nın belgesel programını www.devrialem.tv olarak çektim. Belgeselcilik gerçekten çok zor, çok sıkıntılı, sevilmeden yapılmaz. Gerçekten uzun araştırmalarla çektiğimiz Kereste Fabrikası Belgeseli’ni çekerken, çok değerli insanlar tanıdım. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cantürk Gümüş ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde üst düzey yönetici ve Tarih Araştırmacısı Erhan Kılıç, bu iki değerli araştırmacı ve akademisyen Orman Genel Müdürlüğü’müz için büyük bir şans. Keşke bu iki değerli araştırmacıya daha geniş imkanlar sağlansa ve araştırma yapmalarına destek olunsa.

Bozüyük Kereste Fabrikası çekimlerinde, kendilerinden ve araştırmalarından yararlandık. Belgeselin girişinde, bu gerçeği vurgulayarak teşekkür ettik.

Belgeselin çekimini organize edip destek olan, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, belgesel için büyük çaba sarf etti. Belgesel projesine maddi ve manevi destek olup sahip çıktı ve Cantürk ve Erhan Bey’in ortaklaşa hazırladıkları kitabı da basarak, kültürümüze kazandırdı. Yalçın Bey’e teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.

Bozüyük Kereste Fabrikası Tarihi Kitap ve Belgeseli’nin basın tanıtımına, bu işe bilgi, birikim ve emekleri ile katkı koyan, gecesini gündüzüne katan insanlar da davet edilip, birer plaketle gönülleri alınsaydı, daha güzel olurdu.

Yalçın Bey’in bu işi yapacağına inanıyorum. Pandemiden dolayı belki davetli sayısı az tutulmuş olabilir.

Her şeye rağmen, çok güzel iki eser ortaya çıktı. Belgesel ve kitap; Ormancılık Teşkilatımızın 180. Yıl Kültür Hizmeti olarak, Türk ormancılığının şerefli tarihinde yerini aldı.