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BELGESEL TADINDA ORMANCILIK TARİHİMİZİN 185 YILLIK GEÇMİŞİNE KÜLTÜR YOLCULUĞU

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın Ormancılık Tarihimizle ilgili 1 yıl önceki paylaşımını sizlere sunuyoruz

BELGESEL TADINDA ORMANCILIK TARİHİMİZİN 185 YILLIK GEÇMİŞİNE KÜLTÜR YOLCULUĞU

24 Ocak 2025 Cuma 11:24

Kitaplar için lütfen linke tıklayınız 
https://www.ismailkahraman.net/?p=460
https://www.ismailkahraman.net/?p=464



 https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/.../180.../
ORMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI DÖNEMİNDE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 180 YILLIK ORMANCILIK TARİHİ BELGESELİ ÇEKTİĞİM. TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINDA GÖREVLİ MUSTAFA ÖZKAYA VE GİRİB BAŞKANI KEMAL TOKMAK İLE ÇAYIROVA DA GEÇMİŞ HATIRALARI KONUŞTUK.

BELGESEL TADINDA TÜM VEFALI DOSTLARA SELAM OLSUN
Bu güzel organizasyonu gerçekleştiren GİRİB başkanı Kemal Tokmak ve ev sahipliği için Aşkın beye sonsuz teşekkürler.
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İLK FABRİKALARINDAN BİLECİK BOZÜYÜK KERESTE FABRİKASI TARİHİ BELGESELİ
GİRESUN'DA ORMANCILIK TARİHİ VE VAKIF ORMANLARI BELGESELİ
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM
https://www.facebook.com/share/p/FeqhGjomZJQhCMw9/?mibextid=WC7FNe

Geçmişten Günümüze Ormancılık Tarihi

Daha küçük yaşlarda iken, orman ve maden mühendisi olma isteğim vardı. Kader, bizi gazeteci yaptı. 45 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda orman, ağaç, su, dağ, ırmak, ova ve çiçeklere çok ayrı bir değer verdim. Geçtiğimiz yıl, Ormancılık Teşkilatı’nın 180. yılı anısına, Orman Genel Müdürlüğü’nün desteği ile, Geçmişten Gümümüze Ormancılık Tarihi belgeselimizle Orman Genel Müdürlüğü’nün 180 yıllık muhteşem tarihini gözler önüne serdik. Araştırarak geleceğe bilgi ve belge bıraktık.

https://www.youtube.com/watch?v=MwKTawP-irY

Bozüyük Tarihi Kereste Fabrikası Belgeseli

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, Bozüyük Kereste Fabrikası’nın belgesel programını  www.devrialem.tv olarak çektim. Belgeselcilik gerçekten çok zor, çok sıkıntılı, sevilmeden yapılmaz. Gerçekten uzun araştırmalarla çektiğimiz Kereste Fabrikası Belgeseli’ni çekerken, çok değerli insanlar tanıdım. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cantürk Gümüş ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde üst düzey yönetici ve Tarih Araştırmacısı Erhan Kılıç, bu iki değerli araştırmacı ve akademisyen Orman Genel Müdürlüğü’müz için büyük bir şans. Keşke bu iki değerli araştırmacıya daha geniş imkanlar sağlansa ve araştırma yapmalarına destek olunsa. 

Bozüyük Kereste Fabrikası çekimlerinde, kendilerinden ve araştırmalarından yararlandık. Belgeselin girişinde, bu gerçeği vurgulayarak teşekkür ettik.

Belgeselin çekimini organize edip destek olan, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, belgesel için büyük çaba sarf etti. Belgesel projesine maddi ve manevi destek olup sahip çıktı ve Cantürk ve Erhan Bey’in ortaklaşa hazırladıkları kitabı da basarak, kültürümüze kazandırdı. Yalçın Bey’e teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

Bozüyük Kereste Fabrikası Tarihi Kitap ve Belgeseli’nin basın tanıtımına, bu işe bilgi, birikim ve emekleri ile katkı koyan, gecesini gündüzüne katan insanlar da davet edilip, birer plaketle gönülleri alınsaydı, daha güzel olurdu.

Yalçın Bey’in bu işi yapacağına inanıyorum. Pandemiden dolayı belki davetli sayısı az tutulmuş olabilir.

Her şeye rağmen, çok güzel iki eser ortaya çıktı. Belgesel ve kitap; Ormancılık Teşkilatımızın 180. Yıl Kültür Hizmeti olarak, Türk ormancılığının şerefli tarihinde yerini aldı. 

Bozüyük Kereste Fabrikası Tarihi ile ilgili çektiğimiz 35 dakikalık belgeselin kısa tanıtım filmini sizlerle paylaşıyor; görüş, öneri ve yorumlarınızı bekliyorum.

https://www.youtube.com/watch?v=RpjeJd7MDs8







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