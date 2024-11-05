BELGESEL TADINDA ÖZBEKİSTAN YOLUNDA DEVRİ ALEM SÜRPRİZİ





TGRT BELGESEL TV VE BİRÇOK TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMIMIZIN ÇOCUKLUK YILLARINDAN BERİ iZLEYEN ENSAR OSMANOĞLU İLE İSTANBUL HAVA LİMANI'NDA KARŞILAŞIP MİSAFİRİ OLDUM. AN İTİBARİ İLE CANLI YAYINDAYIZ. TGRT BELGESEL TV VE BİRÇOK TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMIMIZIN ÇOCUKLUK YILLARINDAN BERİ iZLEYEN ENSAR OSMANOĞLU İLE İSTANBUL HAVA LİMANI'NDA KARŞILAŞIP MİSAFİRİ OLDUM. AN İTİBARİ İLE CANLI YAYINDAYIZ.

ÖZBEKİSTAN'IN BAŞKENTİ TAŞKENT'E GİDEN THY UÇAĞINDAN

ve

CANLI YAYINDA

BİLGİ VERİYOR AN İTİBARİ İLE ÖZBEKİSTAN'IN BAŞKENTİ TAŞKENT'E GİDEN THY UÇAĞINDAN

ve

CANLI YAYINDA

BİLGİ VERİYOR

ÖZBEKİSTAN'DA SEMPOZYUM VE ÖDÜLLÜ BELGESEL GÖSTERİMİ

TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK JÜRİ VE YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİNİ YAPTIĞIM TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLÜ BELGESELLER GÖSTETİMİ İÇİN ÖZBEKİSTAN'IN BAŞKENTİ TAŞKENT'E YOLCULUĞUMUZ BAŞLADI.

BİZLER TAŞKENT'E GİDERKEN SİZLERİ DAHA ÖNCE ÖZBEKİSTAN'DA ÇEKTİĞİMİZ DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI İLE

BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ:

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KERVANI ÖZBEKİSTAN'DA TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU ÖNCÜLÜĞÜNDE TAPILAN TÜRK DÜNYASI 9. BELGESEL FİLM FESTİVAL ÖDÜLLÜ FİLM GÖSTERİMİ VE IV. TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMU ÖZBEKİSTAN'DA YAPILIYOR.

Programlar Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi koordinatörlüğünde T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TİKA, YTB,

Üniversiteler,meslek örgütleri ve iletişim medya kuruluşları destekleri ile gerçekleştiriliyor.

Sempozyum ve 9.Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödüllü film gösterimleri Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te ve Semerkant de, Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Sinema Agentligi Müdürlüğü, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi, Özbekistan Taşkent Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Enstitüsü, A.S. Gerasimov’un adını taşıyan Rusya Devlet Sinema Enstitüsü’nün Taşkent şubesi ev sahipliğinde yapılıyor.

Sempozyuma 8 Farklı ülkeden toplam 213 bildiri gönderildi. Çift hakem değerlendirmesinin ardından 62 çalışma sözlü olarak sunulmak üzere kabul edildi.

Düzenleme kurulu başkanı Menderes Demir şu bilğiyi verdi:

"5 Kasım 2024 Salı günü, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi’nde saat 10.00’da başlayacak sempozyum kayıt sürecinin ardından saat 10.30’da iletişim ve sanat temalı iki farklı oturum gerçekleştirilecek. Saat 13.30’da sempozyum açılışı ve ödüllü film gösterim töreni düzenlenecek, ödül ile plaket takdiminin ardından 15.30’da 2 farklı salonda eş zamanlı olarak oturumlar devam edecektir. 5 Kasım 2024 saat 10.30 da A.S. Gerasimov’un adını taşıyan Rusya Devlet Sinema Enstitüsü’nün Taşkent şubesi ev sahipliğinde ödüllü film gösterimi gerçekleştirilecektir. 5 Kasım 2024 tarihinde saat 19.00 da Özbekistan Kültür Bakanlığı Sinema Agentligi ev sahipliğin de Rönassas salonun da Tük Dünyası 9. Belgesel Film Festival 2024 yılı Türk Dünyası Yaşam Boyu Onur Ödülünü Özbekistan Sinema Agentliği Müdürü Şuhrat Rızayev beye takdimi edilecektir. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali öğrenci filmleri birincisi Kırgızistan yapımı “KAYA” filmi ve “Dr. Yakup Ömeroglu adına Türk Dünyası Onur Ödülü” sahibi Türkiye yapımı “İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler” filmi gösterilecek. 6 Kasım Çarşamba günü Özbekistan Taşkent Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Enstitüsünde saat 10.00’da sergi açılışı gerçekleştirilecek, açılış sonrası saat 10.30’da 2 salonda eş zamanlı olmak üzere sempozyum oturumlara geçilecek.13.30 da Türk Dünyası 9. Belgesel Film Festival ödüllü film gösterimi yapılacak. 7 Kasım 2024 Perşembe günü Semerkant de Ödüllü film gösterimi yapılarak Özbekistan programı tamamlanacaktır."