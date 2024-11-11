GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BELGESEL TADINDA ÖZBEKİSTAN'DA DEVRİ ALEM

İsmail Kahraman'ın 11.11.2024 tarihli makalesi.

BELGESEL TADINDA ÖZBEKİSTAN'DA DEVRİ ALEM

11 Kasım 2024 Pazartesi 09:52



TARİHİ İPEK YOLU'NUN KADİM ŞEHRİ ÖZBEKİSTAN'IN BAŞKENTİ

TAŞKENT'TE TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU GENEL BAŞKANI MENDERES DEMİR'İN ORGANİZASYONU İLE TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ.

TÜM İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI DR. SÜLEYMAN BASA'NIN ÇEKİMLERİ İLE BELGESEL TADINDA CANLI YAYIINLAR İLE TARİH VE KÜLTÜR YOLCULUĞUMUZ DEVAM EDİYORUZ.

https://www.facebook.com/share/p/19PhMPRkcT/?mibextid=WC7FNe

ÖZBEKİSTAN'IN BAŞKENTİ TAŞKENT'TE TARİHİ VAKIF ESERİNDEN BELGEDEL TADINDA www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com AN İTİBARİ İLE CANLI YAYINDA

https://www.facebook.com/share/v/1B4Rj1eWa7/?mibextid=WC7FNe

TAŞKENT ŞEHİR MÜZESİ

AN İTİBARİ İLE ÖZBEKİSTAN'IN BAŞKENTİNDEN ŞEHİR MÜZESİNDEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA

https://www.facebook.com/share/v/15UeKqb5Vb/?mibextid=WC7FNe

ÖZBEKİSTAN BAŞKENT'TE ÖZBEK PİLAVI VE SAMSA YEMEĞİ CANLI YAYINDA

https://www.facebook.com/share/v/1FzuNieYs2/?mibextid=WC7FNe

Bir haftadır Özbekistan Taşkent’te oldukça yoğun belgesel çekimleri yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım. Belgesel tadında daha önce Özbekistan'da çektiğim belgesel ve kitabı sizlerle paylaşıyorum.

http://www.ismailkahraman.net/?p=303

TAŞKENT ŞEHİR MÜZESİ

AN İTİBARİ İLE ÖZBEKİSTAN'IN BAŞKENTİNDEN ŞEHİR MÜZESİNDEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA

https://www.facebook.com/share/v/15UeKqb5Vb/?mibextid=WC7FNe

ÖZBEKİSTAN TAŞKENT'TE ÖZBEK PİLAVI VE SAMSA YEMEĞİ CANLI YAYINDA

https://www.facebook.com/share/v/1FzuNieYs2/?mibextid=WC7FNe

ÖZBEKİSTAN MEDYASINDAN BÜYÜK İLGİ

ÖZBEKİSTANIN EN ÖNEMLİ TELEVİZYON KANALI RÖNESANS TV MERKEZİNDEN CANLI YAYIN

https://www.facebook.com/share/v/18T8mQULJR/?mibextid=WC7FNe

ÖZBEKİSTANIN BAŞKENTİ TAŞKENT'TE DÜZENLENEN 9. TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİNE ÖZBEK TV KANALLARI VE TRT AVAZ GENİŞ YER VERDİ

https://www.facebook.com/share/p/13pnwNVqFm/?mibextid=WC7FNe

TDGF GENEL YÖNETİM KURULU ÖZBEKİSTANIN BAŞKENTİ TAŞKENT'TE TOPLANDI

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) Genel yönetim kurulu toplantısını Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yapıldı.

https://www.facebook.com/share/p/15HBtkbG7F/?mibextid=WC7FNe

Toplantıya TDGF Genel Başkanı Menderes Demir, Genel Başkan yardımcısı İsmail Kahraman, genel yönetim kurulu üyeleri Derya Akbıyık, Okan Çalışkan ve Federasyon Üyesi Musa Özdemir’in katılımı ile gerçekleşti.

TGFD 9.TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ, ÖDÜL VE GALA GECESİ

Toplantıda gündem maddesi olarak TDGF’nın Ankara Türksoy genel merkezinde gerçekleştirdiği 9. Türk Dünyası Belgesel Film festivali ödül ve gala töreni ile ilgili değerlendirmede bulunuldu, görüşler alındı.

ÖZBEKİSTAN TASHKENT SEMPOZYUM TOPLANTISI

Özbekistan’da yapılan Türk Dünyası 4.İletişim ve sanat Sempozyumu ve Türk Dünyası 9.Belgesel Film Festivali ödüllü film gösterimleri değerlendirildi. Bu çalışmaların çok büyük ilgi ve alaka görmesi, üniversiteler ve kurumlar arası ilişkilerin artırılmasının devamlılığının sağlanması üzerine görüşler alındı.

GENEL BAŞKAN MENDERES DEMİR’E VERİLEN FAHRİ PROFESÖRLÜK UNVANI

TDGF Genel Başkanı Menderes Demir’e Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Senatosu tarafından üniversitenin çalışmalarına, Türk Dünyasına Kültürüne ve çalışmalarına katkısından dolayı Fahri Profesörlük diploması verildi. Diplomayı Üniversitenin Rektörü Şerzathan Kudrathujayev tarafından takdim edildi. Üniversite tarafından önemle verilen fahri profesör unvanı ile ilgili de yapılan teveccühün TDGF’nına verilen önem ve uzun yıllara varan emeğin değeri olarak adlandırıldı.



GAZETECİ CEMİYETLERİN BÖLGELERE GÖRE ÜYE YAPILMASI VE LOGONUN ÖNE ÇIKMASI

TDGF’nına üye olacak ve başvuru yapacak il cemiyetlerin genel durumu konuşuldu. Yönetim kurulu üyelerinde ayrı ayrı görüşlerinin alındığı toplantıda TDGF‘nin logosunun önemle tüm üye cemiyetler tarafından kullanılmasına, Federasyonunun logosunun tanınma adına çalışma yapılmasına karar verildi.

TİKA VE KATKI VEREN KURULUŞLARA, CEMİYET ÜYELERİNE TEŞEKKÜR

Ayrıca Türk Cumhuriyetleri ile ilgili yapılacak etkinlikler adına büyük katkı veren kuruluşlara ve önemle TİKA başkanına teşekkür edilmesine, bu konuda girişimlerde bulunan federasyon üyelerine girişimleri ve referans adına onore edilmesine,

TDGF YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI İSTANBUL, OSMANİYE VE KKTC’DE YAPILACAK

Yönetim kurulu toplantısı sonunda her ay toplantı yapılmasına, bu toplantının yönetim kurulu üyelerinin illerinde olmasının önem arz ettiğini, ilk toplantının İstanbul ’da yapılmasına devamında ise Osmaniye ile gerçekleşmesine,

KKTC’de yapılacak etkinlikte yönetim kurulunun da yer almasına ve yavru vatanda yönetim kurulu toplantısı ve ileriki günlerde yapılacak çalışmalarında devamının görüşülmesine karar verilmiştir.

Yönetim kurulu toplantısı genel değerlendirmeler yapılarak ve görüş alışverişi şeklinde sona erdi.

TGRT DE TÜRK TARİHİ VE ANADOLUNUN FETHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

Özbekistan’da belgesel çekimlerimi tamamlayıp Türklyeye döndüğüm tatlı bir tesadüf TGRT de Türk tarihi belgeselimiz yayınlanıyordu

https://www.facebook.com/share/v/1TawauJD17/?mibextid=WC7FNe

https://www.facebook.com/share/v/1Bgcfj15Z4/?mibextid=WC7FNe

An itibari ile 9 KASIM 2024 TGRT belgesel tv de her gün yayınlanan devri alem belgesel programımız da 2008 tarihlerinde İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi www.iktav.com Kültür hizmeti hizmeti olarak hazırladığımız ORTAASYA DA TÜRK İSLAM TARİHİ ANADOLUNUN FETHİ TÜRKİSTAN COĞRAFYASINDA KÜLTÜR MEDENİYETİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

https://www.facebook.com/share/v/1CQoMHjxA5/?mibextid=WC7FNe

13 yıldan beri TGRT belgese tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde 40 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilir görüş öneri ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’de Engelli Bireyler İşverenlerle Buluştu Büyükşehir’de Engelli Bireyler İşverenlerle...
Türkiye’de bir ilk Türkiye’de bir ilk
169 ton arı yemi desteği 169 ton arı yemi desteği
Atamızı Sevdiği Şarkılarla Yad Ettik Atamızı Sevdiği Şarkılarla Yad Ettik
Büyükşehir, Atatürk anısına lokma dağıttı Büyükşehir, Atatürk anısına lokma dağıttı
Büyükşehir’den “Minik Adımlar ile Büyük Heyecanlar” Büyükşehir’den “Minik Adımlar ile Büyük...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir’de Engelli Bireyler İşverenlerle...
Büyükşehir, engelli bireylere yönelik düzenlediği engelli işveren buluşmasında personel arayan firmayla...

Haberi Oku