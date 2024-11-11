BELGESEL TADINDA ÖZBEKİSTAN'DA DEVRİ ALEM





TARİHİ İPEK YOLU'NUN KADİM ŞEHRİ ÖZBEKİSTAN'IN BAŞKENTİ TARİHİ İPEK YOLU'NUN KADİM ŞEHRİ ÖZBEKİSTAN'IN BAŞKENTİ



TAŞKENT'TE TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU GENEL BAŞKANI MENDERES DEMİR'İN ORGANİZASYONU İLE TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ.



TÜM İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ

GENEL BAŞKANI DR. SÜLEYMAN BASA'NIN ÇEKİMLERİ İLE BELGESEL TADINDA CANLI YAYIINLAR İLE TARİH VE KÜLTÜR YOLCULUĞUMUZ DEVAM EDİYORUZ.

ÖZBEKİSTAN'IN BAŞKENTİ TAŞKENT'TE TARİHİ VAKIF ESERİNDEN BELGEDEL TADINDA

ve

AN İTİBARİ İLE CANLI YAYINDA

TAŞKENT ŞEHİR MÜZESİ



AN İTİBARİ İLE ÖZBEKİSTAN'IN BAŞKENTİNDEN ŞEHİR MÜZESİNDEN

ve

CANLI YAYINDA

ÖZBEKİSTAN BAŞKENT'TE ÖZBEK PİLAVI VE SAMSA YEMEĞİ CANLI YAYINDA

Bir haftadır Özbekistan Taşkent’te oldukça yoğun belgesel çekimleri yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım.

Belgesel tadında daha önce Özbekistan'da çektiğim belgesel ve kitabı sizlerle paylaşıyorum.



TAŞKENT ŞEHİR MÜZESİ



AN İTİBARİ İLE ÖZBEKİSTAN'IN BAŞKENTİNDEN ŞEHİR MÜZESİNDEN

ve

CANLI YAYINDA

ÖZBEKİSTAN TAŞKENT'TE ÖZBEK PİLAVI VE SAMSA YEMEĞİ CANLI YAYINDA

ÖZBEKİSTAN MEDYASINDAN BÜYÜK İLGİ

ÖZBEKİSTANIN EN ÖNEMLİ TELEVİZYON KANALI RÖNESANS TV MERKEZİNDEN CANLI YAYIN

ÖZBEKİSTANIN BAŞKENTİ TAŞKENT'TE DÜZENLENEN 9. TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİNE ÖZBEK TV KANALLARI VE TRT AVAZ GENİŞ YER VERDİ

TDGF GENEL YÖNETİM KURULU ÖZBEKİSTANIN BAŞKENTİ TAŞKENT'TE TOPLANDI

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) Genel yönetim kurulu toplantısını Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yapıldı.

Toplantıya TDGF Genel Başkanı Menderes Demir, Genel Başkan yardımcısı İsmail Kahraman, genel yönetim kurulu üyeleri Derya Akbıyık, Okan Çalışkan ve Federasyon Üyesi Musa Özdemir’in katılımı ile gerçekleşti.

TGFD 9.TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ, ÖDÜL VE GALA GECESİ

Toplantıda gündem maddesi olarak TDGF’nın Ankara Türksoy genel merkezinde gerçekleştirdiği 9. Türk Dünyası Belgesel Film festivali ödül ve gala töreni ile ilgili değerlendirmede bulunuldu, görüşler alındı.

ÖZBEKİSTAN TASHKENT SEMPOZYUM TOPLANTISI

Özbekistan’da yapılan Türk Dünyası 4.İletişim ve sanat Sempozyumu ve Türk Dünyası 9.Belgesel Film Festivali ödüllü film gösterimleri değerlendirildi. Bu çalışmaların çok büyük ilgi ve alaka görmesi, üniversiteler ve kurumlar arası ilişkilerin artırılmasının devamlılığının sağlanması üzerine görüşler alındı.

GENEL BAŞKAN MENDERES DEMİR’E VERİLEN FAHRİ PROFESÖRLÜK UNVANI





TDGF Genel Başkanı Menderes Demir’e Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Senatosu tarafından üniversitenin çalışmalarına, Türk Dünyasına Kültürüne ve çalışmalarına katkısından dolayı Fahri Profesörlük diploması verildi. Diplomayı Üniversitenin Rektörü Şerzathan Kudrathujayev tarafından takdim edildi. Üniversite tarafından önemle verilen fahri profesör unvanı ile ilgili de yapılan teveccühün TDGF’nına verilen önem ve uzun yıllara varan emeğin değeri olarak adlandırıldı.

GAZETECİ CEMİYETLERİN BÖLGELERE GÖRE ÜYE YAPILMASI VE LOGONUN ÖNE ÇIKMASI

TDGF’nına üye olacak ve başvuru yapacak il cemiyetlerin genel durumu konuşuldu. Yönetim kurulu üyelerinde ayrı ayrı görüşlerinin alındığı toplantıda TDGF‘nin logosunun önemle tüm üye cemiyetler tarafından kullanılmasına, Federasyonunun logosunun tanınma adına çalışma yapılmasına karar verildi.

TİKA VE KATKI VEREN KURULUŞLARA, CEMİYET ÜYELERİNE TEŞEKKÜR

Ayrıca Türk Cumhuriyetleri ile ilgili yapılacak etkinlikler adına büyük katkı veren kuruluşlara ve önemle TİKA başkanına teşekkür edilmesine, bu konuda girişimlerde bulunan federasyon üyelerine girişimleri ve referans adına onore edilmesine,

TDGF YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI İSTANBUL, OSMANİYE VE KKTC’DE YAPILACAK

Yönetim kurulu toplantısı sonunda her ay toplantı yapılmasına, bu toplantının yönetim kurulu üyelerinin illerinde olmasının önem arz ettiğini, ilk toplantının İstanbul ’da yapılmasına devamında ise Osmaniye ile gerçekleşmesine,

KKTC’de yapılacak etkinlikte yönetim kurulunun da yer almasına ve yavru vatanda yönetim kurulu toplantısı ve ileriki günlerde yapılacak çalışmalarında devamının görüşülmesine karar verilmiştir.

Yönetim kurulu toplantısı genel değerlendirmeler yapılarak ve görüş alışverişi şeklinde sona erdi.

TGRT DE TÜRK TARİHİ VE ANADOLUNUN FETHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

Özbekistan’da belgesel çekimlerimi tamamlayıp Türklyeye döndüğüm tatlı bir tesadüf TGRT de Türk tarihi belgeselimiz yayınlanıyordu

An itibari ile 9 KASIM 2024 TGRT belgesel tv de her gün yayınlanan devri alem belgesel programımız da 2008 tarihlerinde İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi

Kültür hizmeti hizmeti olarak hazırladığımız ORTAASYA DA TÜRK İSLAM TARİHİ ANADOLUNUN FETHİ TÜRKİSTAN COĞRAFYASINDA KÜLTÜR MEDENİYETİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

13 yıldan beri TGRT belgese tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi

ve

Web tv kanalınızdan da izleyebilir

ve

da belgeselcinin not defteri köşemizde 40 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilir görüş öneri ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.