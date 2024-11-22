BELGESEL VE GAZETECİLİK HAYATIMDA İSTANBUL VE KAHRAMAN BELGESELİ

İstanbul’un Gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda çok ayrı yeri ve önemi var. Gazetecilik mesleğime yarım asır önce Anadolu’da ikinci imparatorluk şehri Trabzon’da 1970 ‘li yılların ortasında amatörce yazılar yazarak başlamıştım.

1976 yılı Eylül ayında ilk kez İstanbul’a geldiğimde ilk uğradığım yer gazete matbaaları ile kitap basım ve yayın evlerinin olduğu Babaali Cağaloğlu ve Sultan Ahmet bölgesi olmuştu.

İstanbul’da birçok ünlü gazeteci tanıdım. Keşke o gazeteciler hatıralarını yazıp belgeselleri çekilseydi.

Onlar benim kadar şanslı değil. Çünkü onların, bizim hayatımızı uzun araştırmalar sonucu “KAHRAMAN” adı ile belgeselleştiren Uğur TATAR ve belgesel için çok önemli çalışma yapan yazar ve sanat insanı Nedret DEMİR gibi vefalı arkadaşları yoktu. Her iki vefalı arkadaşıma Kahraman Belgeseli için teşekkür ederim.

Hatıralar ve belgeseller tarihe ışık tutan belge ve bilgidir. İstanbul askerlik hayatındaysa ayrı yeri var İstanbul’un benim 65 yıllık hayatımda çok önemli.

İstanbul’un GAZETECİLİK ve BELGESELCİLİK hayatımda çok ayrı yeri var 21 Kasım 2024 tarihinde fırtınalı ve yağmurlu bir havada Kahraman belgeselinin gala etkinliğini için İstanbul Aksaray’da Etkinliğin yapılacağı Azaklıoğlu VAKFI salonunda geçmiş günleri bir kez daha düşündüm. Yarım asırlık gazetecilik ve belgeselcilik hayatım gözümün önüne geldi. Acı tatlı İstanbul hatıralarını bir kez daha yaşadım.

GAZETEMİZİN KURUCUSU VE TGRT BELGESEL TV DEVRİ ÂLEM BELGESEL YÖNETMENİ www.ismailkahraman.net “KAHRAMAN: Tarihin İzinde bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” ile ilgili www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv CANLI YAYININDA BİLGİ VERİYOR

https://www.facebook.com/share/v/18WSb3cNHa/?mibextid=WC7FNe

Meslekte yarım asrı devirmiş bir gazeteci ve belgeselci olarak hayatımı konu edinen “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” belgeselinin İstanbul galası “Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı”nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

“Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı”nın başkanı Erdoğan Erdoğdu ve “Uluslararası Gazeteciler Konfederasyonu”nun genel başkanı Şakir Gürel, hem bana hem de “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” belgeseli sebebiyle yönetmen Uğur Tatar’a teşekkür plaketi takdim etti. Ayrıca belgesele katkıda bulunanlara da teşekkür belgeleri verildi.

KAHRAMAN Belgeseli ile ilgili Maksat Sinema Olsun sitesinde belgesel ile ilgili yayınlanan haberi ve Nedret Demir’in yazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

MAKSAT SİNAMA OLSUN HABERİ

https://maksatsinema.com/2024/11/19/meslekte-yarim-asri-devirmis-bir-belgeselciyi-anlatan-belgesel-kahraman/

Nedret Demir’in Gebze Gazetesi’ne yazdığı “KAHRAMAN, İŞTE KAHRAMAN” isimli köşe yazısı

https://www.gebzegazetesi.com/kahraman-iste-kahraman-makale,5814.html

KAHRAMAN: Tarihin İzinde bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü Belgeselinin Fragmanı

https://youtu.be/TPHEZ6Yqja8

Nedret Demir - İŞTE KAHRAMAN (Kahraman Orijinal Film Müziği)

https://youtu.be/9rsLh6fhTE4





