BELGESEL YAYINCILIK DAN KOCAELİ KANDIRA DA TARIM VE ZİRAAT BELGESELİ

https://www.youtube.com/watch?v=5lMKqXMDQzQ&t=304s
KOCAELİ KANDIRA DA TARIM VE TURİZM BELGESELİ HAKKINDA BİLGİ NOTU
Belgesel yayıncılık dan tarihe ışık tutan FINDIK VE ZİRAAT tarihi belgesel daha. Bu belgesel, Kandıra’nın tarihi mirasını Kandıra’nın kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için bilgilendirici bir tarih yolculuğu.
Kültür medeniyet zaferler tarihimize ışık tutan belgeselleri izlemek için www.belgeselyayincilik.com a abana olun abone olmayı tavsiye edin
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İlim kültür TARİH araştırmaları merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olan belgesel TGRT belgesel tv de her gün yayınlanan devri alem belgesel programında da yayınlanacak