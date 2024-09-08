BELGESEL YAYINCILIK DAN KOCAELİ KANDIRA DA TARIM VE ZİRAAT BELGESELİ

Bu belgesel, Kandıra'nın tarımsal zenginliklerini gözler önüne seriyor. Kandıra karpuzunun kendine has lezzeti, sebze, hayvancılık ve bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan fındık tarımı inceleniyor.





KOCAELİ KANDIRA DA TARIM VE TURİZM BELGESELİ HAKKINDA BİLGİ NOTU





Belgesel yayıncılık dan tarihe ışık tutan FINDIK VE ZİRAAT tarihi belgesel daha. Bu belgesel, Kandıra’nın tarihi mirasını Kandıra’nın kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için bilgilendirici bir tarih yolculuğu.

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