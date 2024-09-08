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BELGESEL YAYINCILIK DAN KOCAELİ KANDIRA DA TARIM VE ZİRAAT BELGESELİ

Bu belgesel, Kandıra'nın tarımsal zenginliklerini gözler önüne seriyor. Kandıra karpuzunun kendine has lezzeti, sebze, hayvancılık ve bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan fındık tarımı inceleniyor.

BELGESEL YAYINCILIK DAN KOCAELİ KANDIRA DA TARIM VE ZİRAAT BELGESELİ

08 Eylül 2024 Pazar 09:48

https://www.youtube.com/watch?v=5lMKqXMDQzQ&t=304s

KOCAELİ  KANDIRA DA TARIM VE TURİZM BELGESELİ HAKKINDA  BİLGİ  NOTU 

Belgesel yayıncılık  dan tarihe ışık tutan  FINDIK VE ZİRAAT tarihi belgesel daha.  Bu belgesel, Kandıra’nın tarihi mirasını Kandıra’nın kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için bilgilendirici bir tarih yolculuğu.
Kültür medeniyet zaferler tarihimize ışık tutan belgeselleri izlemek için www.belgeselyayincilik.com a abana olun  abone olmayı tavsiye edin 
#Akçakoca #Kandıra #TarihiMiras
İlim kültür TARİH araştırmaları merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olan belgesel TGRT belgesel tv de her gün yayınlanan devri alem belgesel programında da yayınlanacak
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