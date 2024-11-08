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Bir Gün Yetmedi

Başkan Büyükakın, Gebze’de devam eden çalışmaları yerinde inceledi

Bir Gün Yetmedi

08 Kasım 2024 Cuma 11:41

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze’de devam eden çalışmaları yerinde incelemeye gitti. Ancak projelerin tamamını incelemeye bir gün yetmedi.

 

“GEBZE’YE YENİ BİR İVME KAZANDIRACAK”

Başkan Büyükakın’a inceleme gezisinde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ve teknik personel eşlik etti. İlk olarak bölgenin gerek sosyal, gerekse yeşil alan kapasitesine yeni bir soluk ve ivme kazandıracak Gebze Millet Bahçesi’nde yapılan çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi alan Başkan Büyükakın, “7’den 70’e herkesin nefes alacağı, insanımızın doğa ile buluşup, keyifli vakit geçireceği Gebze Millet Bahçesi’nde çalışmalarımızı yerinde inceledik. Daha yeşil bir Kocaeli hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

 

“YOLLARIMIZI DAHA KONFORLU HALE GETİRİYORUZ”

Gebze Millet Bahçesine ulaşımı sağlayacak ve iki mahalleyi kapsayan yol çalışması ve cadde düzenlemelerini de inceleyen Başkan Büyükakın, bir ara silindir de kullandı. Asfalt çalışmasına yardım etti. Büyükakın; “Arapçeşme ve Sultan Orhan mahallelerini de kapsayan yol çalışması ve cadde düzenlemeleri hızla devam ediyor. Caddelerimizi vatandaşlarımıza layık, prestijli hale getiriyoruz” dedi.
(Ömer İLGEÇ)

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