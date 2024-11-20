Bişektomi ile Yanak Fazlalıklarını Giderin, Yüzünüz Yeniden Şekillensin

Genetik ya da kilo almaya bağlı olarak yanaklarda fazla yağ dokusu birikebilmektedir. Yanaklarda ki ya yağ dokusunun fazlalığı ise yüz hatlarına belirginleştirmek isteyen kişiler için problem olabilmektedir. Fazla yağ dokusundan kurtulabilmek isteyen kişiler bişektomi işlemi ile bu fazlalıklardan kurtulabilmektedir. Yüz hatları daha inceltilebilir ya da estetik bir görünüm elde edebilmek için bu yöntem sıklıkla tercih edilmektedir.

Bişektomi (Yanak Estetiği) Nedir? Nasıl Uygulanır?

Bişektomi yanak bölgesinde yer alan fazla yağ dokusunun ameliyat eşliğinde çıkartılması ve yüz hatlarının yeniden şekillendirme işlemine denilmektedir. Yanak bölgesinde yer alan yağ yastıkçıklarını cerrahi bir işlem ile alınmaktadır. Bu sayede yüz hatları çok daha belirgin bir hale getirebilmektedir. Bu işlem için ağız içerisinde küçük kesiler atılmaktadır.

Bu kesiler aracılığıyla belirtilen fazla yağ çıkartılmaktadır. Böylece dışarıdan bakıldığı zaman herhangi bir şekilde iz görülmez. Bir şekilde işleme genel anlamda lokal anestezi eşliğinde yapılsa da tercihe göre genel anestezi de uygulanabilmektedir. İşlem yaklaşık olarak 30 dakika ila 45 dakika arası sürmektedir.

Bişektomi Kimler İçin Uygundur?

Bişektomi yüz hatlarını çok daha keskin bir hale getirmek isteyenler için uygundur. Aynı zamanda yanağı küçültmek ve yüz bölgesini belirgin hale getirmek isteyenler de başvurmaktadır.

Özellikle yanak bölgelerinde fazla yağ birikimi olan kişiler bişektomi ile bu sorunun önüne geçebilmektedir. Yağlar yüz hatlarına dolgun gösteriyorsa bu durumda da bireylere ideal bir çözüm olabilmektedir. Yanak bölgesi egzersiz ya da diyetle zor incelen bir bölge olduğu için pek çok kişi bişektomi için ameliyat olmaktadır.

Bişektomi Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Bişektomi ameliyatı sonrasında iyileşme sürecine bakıldığı zaman genel anlamda hızlı olduğu görülmektedir. Yağ alım işlemi olarak bilinen bişektomi ameliyatının ilk birkaç haftasında yanaklarda hafif bir şişlik görülmektedir. Bununla beraber hassasiyet de görülebilmektedir. Fakat bu durum genel anlamda birkaç hafta içerisinde azalmaktadır. Ameliyat sonrasında ağız bakımını mutlaka dikkat etmek gerekmektedir. Yumuşak ve sıvı besinler tüketmek iyileşme sürecine oldukça hızlandırmaktadır. Tam iyileşme için genel anlamda 2- 3 hafta beklemek gerekir. Sonuçlar tamamen görüldüğünde ise çok daha belirgin de ince yüz hatları ortaya çıkmaktadır.

Ameliyatsız Yanak İnceltme Nedir ve Nasıl Yapılır?

Bişektomi her ne kadar belirgin ve yüz hatları için tercih edilse de ameliyat gerektiren bir işlem olduğu için pek çok kişinin çekindiği ameliyatlardan biri olabilmektedir. Bu anlamda herhangi bir cerrahi müdahale olmadan ameliyatsız yanak inceltme işlemleri de fazla yağları azaltmaya amaçlamaktadır. Bu işlemler genel anlamda radyo frekansı, lazer ya da ultrason gibi teknolojiler kullanılarak yapılmaktadır. Yağ hücreleri bu yöntemler ile hedeflenmektedir. Yağ hücreleri direkt olarak parçalanarak doğal yollarla vücuttan dışarıya atılmaktadır.

Ameliyatsız Yanak İnceltme İşleminin Faydaları ve Avantajları

Ameliyatsız yanak inceltme işleminin çok çeşitli avantajı bulunmaktadır. Özellikle minimal invaziv bir işlem olduğu için genel anlamda ameliyatsız yanak inceltme işlemlerinde herhangi bir ağrı hissedilmez. Cerrahi müdahale olmadığı gibi dikişsiz ve kesiksizdir. Bu da aslında iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Aynı zamanda dışarıdan bakıldığında herhangi bir iz görülmez. Yağların doğal bir şekilde yok olmasını sağladığı için cildin sıkılaşmasına da yardımcı olmaktadır. Bu anlamda doğal görünümlü sonuçlar elde edilmektedir.

Ameliyatsız Yanak İnceltme İşlemi Öncesi ve Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ameliyatsız yanak inceltme işlemleri ameliyat olmasa bile dikkat edilmesi gereken öncesi ve sonrası hususları bulunmaktadır. Doktor tarafından belirlenmiş hazırlık süreci ameliyatsız yanak inceltme işlemi için de geçerlidir. Cildin temiz olması ve işlem için hazır olması oldukça önemlidir. İşlem sonrasında cildin korunması gerekmektedir. Sağlıklı beslenmek ve güneşten kaçınmak en önemli hususlar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda doktorun tavsiyelerini uyumak da sonuçları hızlandırmaktadır.

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